Gewerbeflächen ‐ eine Baustelle in der Region

Villingen-Schwenningen / Lesedauer: 4 min

In Gebiet Salzgrube zwischen Villingen und Schwenningen tut sich seit Jahren viel. Im ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis mangelt es jedoch an Bauland für Unternehmen. (Foto: Marc Eich )

Markus Holpp hat vier Jahre lang in Villingen-Schwenningen nach einem größeren Areal gesucht. Statt den 6000 Quadratmetern, die er an der Goldenbühlstraße in Villingen hatte, habe ihm die Stadt 9000 Quadratmeter angeboten, viel zu wenig für das sich rasant entwickelnde Unternehmen.

