Als ein Beamter in Deißlingen das Paket in Besitz eines 20-Jährigen aus Villingen-Schwenningen öffnet, entdeckte er ein Sammelsurium aus insgesamt 18 unsortierten und unverpackten Umhängetaschen, die den Artikeln einer Luxusmarke sehr ähnlich sahen. Das fiel dem Zollbeamten auf, da Artikel dieser Art sonst eher aufwändig aufbereitet sind.

Es stellte sich heraus, dass dem Zoll hier Ende November ein Fund von Luxusplagiaten gelungen ist, wie das Hauptzollamt in Singen am Dienstag berichtet. Der betroffene Markeninhaber hat bestätigt, dass es sich um Plagiate handelte. Die Folge für die Taschen: Sie landen im Müll.

Der Trend geht nach oben

Der Mann aus Villingen-Schwenningen, bei dem die Taschen aufgegriffen wurden, gab an, er habe die Fälschungen für 100 US-Dollar aus China bestellt. Damit ist der Fund ein Indikator für einen seit Jahren steigenden Trend.

Der Zoll sagt, es werde immer mehr gefälschte Ware importiert. Allein im Jahr 2022 hat der Zoll in Deutschland Waren im Wert von fast 435 Millionen Euro beschlagnahmt. Fast doppelt so viel wie noch im Jahr 2022. Das steht in der Zolljahresstatistik 2022.

Weitere Konsequenzen drohen

Der junge Mann, der von den Beamten ertappt wurde, gab an, dass er sich und seinen Freunden zu einem schickeren Outfit verhelfen wollte. Stattdessen drohen ihm nun „zivilrechtliche Verfahren der Markeninhaber“, wie Daniela Bippus, Leiterin des Zollamts in Deißlingen, berichtet.