Villingen-Schwenningen

Gefängnisstrafe für Überfall auf Wettbüro

Villingen-Schwenningen / Lesedauer: 3 min

Als minderschweren Fall des schweren Raubs stufte das Schöffengericht Villingen–Schwenningen den am 20. April verübten Raubüberfall auf ein Wettbüro in der Bogengasse in Villingen ein.

Veröffentlicht: 24.08.2023, 09:00 Von: Schwäbische.de