Das Umweltzentrum Schwarzwald Baar Neckar bietet am Samstag, 6. April, eine Führung durch das Schwenninger Moos an. Dabei wird insbesondere ein Blick auf die Salzgewinnung im Schwenninger Moos, mit deren Auswirkung auf die Pflanzen, Moose und Tiere, geworfen. Auch die jahrhundertelange Torfnutzung hat dem Naturschatz zugesetzt, wird Moosführer Raimund Schuster erklären. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Umweltzentrum an der Südseite, Neckarstraße 120 in Villingen-Schwenningen. Die Kosten betragen für Erwachsene fünf Euro, Kinder zahlen einen Euro. die Führung dauert rund 2,5 Stunden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.