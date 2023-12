Villingen-Schwenningen

Feuer in Schwenningen: „Jetzt ist alles abgebrannt“

Villingen-Schwenningen / Lesedauer: 2 min

Die Scheune in der Sturmbühlstraße in Schwenningen ist völlig abgebrannt. (Foto: Marc Eich/sbo )

Hilflos musste Viktor Ulm am Mittwoch in Schwenningen mit anschauen, wie seine Gerätschaften in der Kleingartenanlage von jetzt auf gleich in Flammen aufgehen.

Veröffentlicht: 01.12.2023, 11:09 Von: Schwäbische.de