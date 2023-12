Felix Ströble und Marie Reuter siegen je viermal

Das 36. Villinger Weihnachtsschwimmen bot den Nachwuchsschwimmern der TG Tuttlingen zum Jahresende nochmals die Gelegenheit, Wettkampferfahrung zu sammeln. Und nicht nur das: Die Sportlerinnen und Sportler aus den Jahrgängen 2008 bis 2015 füllten auch noch einmal ihren Trophäenschrank. Besonders Felix Ströble und Marie Reuter waren der Konkurrenz mehrfach enteilt.

Vor allem die älteren TG-Schwimmer mischten in ihren jeweiligen Jahrgängen ganz vorne mit. So schafften Marie Reuter im Jahrgang 2010 und Felix Ströble im Jahrgang 2008 bei allen ihren vier Starts den Sprung aufs oberste Siegertreppchen. In den Disziplinen 100 Meter Brust, 100 Meter Freistil, 100 Meter Rücken und 100 Meter Lagen durften sie gleich vier Goldmedaillen mit nach Hause nehmen. Mira Gollwitzer gewann im Jahrgang 2008 ebenfalls zwei Goldmedaillen. Jeweils einen Sieg konnten Leonard Müller über 100 Meter Brust im Jahrgang 2010 und Lisa Vogler über 50 Meter Brust im Jahrgang 2012 bejubeln.

Für fünf Teilnehmer war es der erste offizielle Schwimmwettkampf: Sina Vogler, Carlotta Munoz, Semjon Kolobov, Dorijan Koscalek und Constantin Lehmann schlugen sich auf den 50-Meter-Strecken wacker. Besonders erfreulich war es, dass mit Sina Vogler eine der jungen Debütantinnen sogar schon eine Medaille gewinnen konnte - sie belegte über 50 Meter Brust den zweiten Rang.

Weitere Silbermedaillen gewannen Lukas Kammerer (Jahrgang 2010) über 100 Meter Rücken, Ivan Kolobov (2012) über 100 Meter Freistil und 100 Meter Brust, Leonard Müller (2010) über 100 Meter Lagen, Nils Vogler (2009) über 100 Meter Freistil und Leonie Henke (2012) über 50 Meter Brust.

Dritte Plätze und damit Bronzemedaillen erschwammen sich Lukas Kammerer über 100 Meter Brust und 100 Meter Lagen, Ivan Kolobov über 50 Meter Freistil, Leonard Müller über 100 Meter Freistil, Cleo Gollwitzer (Jahrgang 2008) über 50 Meter Brust, Mira Gollwitzer über 100 Meter Rücken und Leonie Henke über 100 Meter Brust.

Höhepunkt der Veranstaltung waren die Staffelwettbewerbe. Hier konnte das TG-Quartett der Jungen mit Felix Ströble, Leonard Müller, Ivan Kolobov und Lukas Kammerer über 4x50 Meter Freistil in 2.17,55 Minuten den Sieg erringen. Die beiden Mädchenstaffeln über dieselbe Strecke belegten jeweils Rang vier.

Insgesamt sammelten die TG-Schwimmer starke 26 Medaillen ein und feierten auch den Sieg der Mannschaft in der Staffel.