Fachkräfte gewinnen und für die Region sichern

Zur ersten Vollversammlung nach der Neu-Konstituierung im vergangenen Frühling traf sich jüngst die Fachkräfteallianz der Region im Haus der Wirtschaft bei der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. Sämtliche Partner der Fachkräfteallianz Schwarzwald-Baar-Heuberg (FKA SBH) kamen bei der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg zusammen, um die Planung für das neue Jahr voranzutreiben.

Im Fokus stehen - nomen est omen - für die Allianz auch in diesem Jahr wieder die dringlichen Themen der Fachkräftesicherung und -gewinnung für die Region: „Die Arbeit der Fachkräfteallianz wird in diesem Jahr mit Sicherheit an Bedeutung noch zunehmen“, ist sich Henriette Stanley, Geschäftsführerin der Regionalen Wirtschaftsförderung, die gleichzeitig Koordinationsstelle der FKA SBH ist, sicher.

Dafür sprechen auch die neuen Mitglieder im Bündnis: Begrüßt werden konnte in der Vollversammlung nun die Kreissparkasse Tuttlingen als erste Vertreterin der regionalen Finanzbranche. „Als Kreissparkasse stehen wir für ein modernes Personalmanagement“, erklärt Sonja Geigis, Referentin für Talent Management und an diesem Tag Repräsentantin für die Kasse, die Mitgliedschaft. Interesse wurde von weiteren Unternehmen und Behörden bereits bekundet. Über einen Beitritt entscheidet der gewählte Lenkungskreis der FKA.

Der Rückblick auf das vergangene Jahr im Rahmen der Vollversammlung verdeutlichte, dass der Schulterschluss der regionalen Akteure sich durchweg positiv gestaltet: neben der gemeinsamen Finanzierung einer Koordinierungsstelle für die FKA konnten zahlreiche Projekte in Angriff genommen werden: neben großen Veranstaltungen wie dem Event „Talente im Fokus“ im Dezember in Donaueschingen wurden Informationsveranstaltungen geplant und durchgeführt und in den Arbeitskreisen Kommunikationsmittel zu Themen wie Ausbildung in Teilzeit entwickelt.

Ein besonderer Fokus lag jedoch auf den kommenden Veranstaltungen der FKA, insbesondere auf der im März stattfindenden „Jobs for Future“-Messe in Villingen-Schwenningen. Die Allianz wird dort mit einer eigenen Fachkräfte-Area vertreten sein. „Ich bin sehr froh, dass das für unsere Wirtschaftsregion so wichtige Thema Weiterbildung nun noch prominenter auf der Messe vertreten sein wird“, freute sich Jens Awe, Leiter des Regionalbüros für berufliche Fortbildung.

Zusammen mit der Fachkräfteallianz bietet er vor allem am Messe-Samstag, 16. März., Weiterbildung zum Anfassen auf dem „Skill-Up Summit: Weiterbildung gestaltet Zukunft“. Neben Vor-Ort-Beratung zu allen Themen der Weiterbildung gibt es unter anderem Impulse und Workshops zur Nutzung von KI bei der Bewerbung, zur Weiterbildungsfinanzierung und zur beliebten Methode „Working out loud“. Darüber hinaus wird unter Federführung der Regionalen Wirtschaftsförderung für den ersten Messetag (Donnerstag, 14. März) erneut ein Messeabend für Unternehmen und Personalverantwortliche angeboten.