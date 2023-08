Für großes Aufsehen hat die Festnahme eines 33–jährigen Mannes Samstagnacht in der Färberstraße gesorgt. Das lag nicht nur an dem großen Aufgebot, das für den Zugriff in der Kneipenmeile zusammengezogen worden war. Viel mehr machte die Geschichte die Runde, weil ausgerechnet der Ex–Freund von Paris Hilton abgeführt wurde. Was war passiert?

Übereinstimmenden Zeugenangaben zufolge soll es gegen 1.30 Uhr gewesen sein, als in der Färberstraße plötzlich fünf Streifenwagen sowie ein Zivilfahrzeug der Polizei vor eine dortige Bar fuhren. Die Beamten betraten — offenbar nach einem Hinweis — das Lokal und begaben sich dort auf die Suche nach einem mutmaßlich Verdächtigen.

Dabei kam es, wie unserer Redaktion geschildert wurde, zu kuriosen Szenen. Denn die Polizei hatte beim Auffinden des ins Visier geratenen Mannes fälschlicherweise zunächst einen anderen Gast an der Angel. „Ein Polizist hat mich gepackt“, erzählt der überrumpelte Gast im Gespräch mit unserer Redaktion. Man habe ihn aufgefordert, mitzukommen. Nach dem Vorzeigen seines Ausweises, habe man dann aber von ihm abgelassen. Offenbar nicht die letzte Verwechslung an diesem Abend.

Nach 45 Minuten plötzlich wieder da

Denn stattdessen spürten die Beamten schließlich in dem Lokal — offenbar auf der Toilette — den Ex–Freund von Hotelerbin Paris Hilton auf. Er bezeichnet sich selbst als Unternehmer, dem auf Instagram rund 166 000 Menschen folgen und der in Villingen und Rottweil Fußball gespielt hat. Erst Anfang des Jahres äußerte er sich in einer RTL–Sendung über seine Beziehung zu Hilton.

„Er ist vom Klo einfach ohne Aufsehen mit der Polizei mit“, erzählt ein Zeuge den Ablauf der Festnahme. Der mutmaßliche Verdächtige hatte den Abend gemeinsam mit den zwei Begleitern in dem Lokal verbracht und aufgrund seines Bekanntheitsgrads und seiner seltenen Besuche in der Heimat für zahlreiche Blicke gesorgt.

Bis zum abrupten Ende des Besuchs in der Färberstraße. Der 33–Jährige war laut Zeugen schließlich aus dem Lokal geführt worden und musste auf der Rückbank eines Streifenwagens Platz nehmen. Danach ging es für ihn zur Dienststelle. Doch dort kam es offensichtlich zu einer überraschenden Wende. „Nach 45 Minuten war er plötzlich wieder da“, erzählt ein Nachtschwärmer aus dem betroffenen Lokal.

Verdächtiger ist ausgeschrieben

Was hatte es mit dieser Polizei–Aktion auf sich? Polizeisprecher Jörg Kluge bringt auf Anfrage unserer Redaktion Licht ins Dunkel. Der Einsatz sei wegen eines zur Festnahme ausgeschriebenen Mannes erfolgt, der sich angeblich in der Gaststätte aufgehalten habe. „Der Mann ging auch freiwillig mit“, so Kluge.

Anschließend hätten die Beamten jedoch feststellen müssen, dass wohl etwas schief gegangen war. „Nach eingehender Überprüfung dieser Person auf dem Polizeirevier Villingen erwies sich der Verdacht jedoch als unbegründet“, so Kluge. Demnach sei es zu einer „Namensgleichheit“ mit einem Mann gekommen, nachdem tatsächlich gefahndet werde.

Keine Stellungnahme vom Betroffenen

Die Folge: Der zunächst verdächtige Ex–Freund von Paris Hilton konnte, wie Kluge erklärt, „nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden“. Was der Betroffene von der ganzen Aktion hielt, blieb zunächst offen. Unsere Redaktion versuchte ihn zu erreichen, die Anfrage ließ er bis zu Redaktionsschluss aber unbeantwortet.