Erste Niederlage des Jahres für den SERC

Erste Niederlage der Wild Wings im Kalenderjahr 2024: Die Schwenninger Kufencracks verloren am Sonntag vor 18.600 Zuschauern bei den Kölner Haien mit 1:5 (0:1, 0:1, 1:3).

Die Wild Wings hatten am Freitag mit einem 3:0 gegen Düsseldorf ihren vierten Sieg in Folge gefeiert, während die Kölner Haie nach vier Niederlagen in Serie zeitgleich einen 2:1-Erfolg nach Verlängerung in Bremerhaven verbuchen konnten. So trennten die Schwenninger als Tabellenfünfter und die Kölner als Siebter vor der Partie vier Punkte.

Bei den Schwenningern fehlte Kapitän und Verteidiger Thomas Larkin aus privaten Gründen. Für ihn rückte Johannes Huß wieder ins Schwenninger Team. Die Haie brachten nur fünf gesunde Verteidiger aufs Eis, so musste Stürmer Frederik Storm in der Abwehr aushelfen. „Wir brauchen heute ein schnelles Umschaltspiel“, sagte SERC-Stürmer Chris Brown vor Spielbeginn in der mit 18.600 Zuschauern ausverkauften Lanxess-Arena.

Indes, im ersten Drittel kamen die Wild Wings gar nie in ein Umschaltspiel, da sie im eigenen Drittel viel zu viele Scheibenverluste verursachten. Die erste Hälfte des ersten Drittels tasteten sich beide Mannschaften noch ab. Dann nahm das Spiel Fahrt auf, aber nur das Spiel der Kölner Haien. Die gingen in der 13. Minute durch Lous-Marc Aubry in Führung. Die Einheimischen machten anschließend Druck. Goalie Joacim Eriksson vermochte gegen Patrick Sieloff das 2:0 zu verhindern. 16 Sekunden vor Ablauf des ersten Spielabschnittes eine erste zarte Möglichkeit für Schwenningen, Daniel Pfaffengut hatte Keeper Tobias Ancicka geprüft. „Wir waren gar nicht auf dem Eis. Wir haben zu schlampig gespielt, es Köln zu einfach gemacht“, meinte SERC-Stürmer Kyle Platzer nach dem ersten Drittel.

Im zweiten Drittel fanden die Schwenninger dann in die Partie. Pfaffengut konnte gleich eine gute Torchance verbuchen. Dann ein Fehlpass des Ex-Schwenningers Andreas Thuresson, und Tylor Spink wäre beinahe der Ausgleich geglückt. Boaz Bassen und Ken Andre Olimb brachte die Scheibe in dieser guten Phase der Wild Wings aber nicht an Ancicka vorbei. Dann lag plötzlich der Puck im Schwenninger Kasten. Die Schiedsrichter gaben den Treffer von Gregor MacLeod aber nicht, Brady Austin hatte zuvor SERC-Verteidiger Daryl Boyle auf Torwart Eriksson geschubst, so dass dieser nicht mehr reagieren konnte.

Kurz vor Ablauf des zweiten Drittels fiel dann aber doch das 2:0. Justin Schütz war mit einem platzierten Schlagschuss von der blauen Linie erfolgreich. Zu Beginn des dritten Drittels schaffte der SERC aber in Überzahl durch Alex Trivellato das Anschlusstor. Dann kassierte jedoch Philip Feist zwei Strafminuten. Aubry setzte sich im Powerplay durch und netzte zum 3:1 ein. Kurz darauf das 4:1. Alexandre Grenier hatte Eriksson im kurzen Eck erwischt. Die Messe war gelesen.

Hakon Hänelt steuerte schließlich noch alleine auf den Schwenninger Schlussmann zu und stellt mit seinem ersten Saisontor den Endstand her. Wild-Wings-Verteidiger Huß: „Das war über 60 Minuten zu wenig von uns. Wir haben viele Scheiben hergeschenkt. Das Ergebnis ist aber etwas zu hoch ausgefallen.“