Eishockey: Rückschlag im Kampf um Viertelfinaleinzug

Wie von unserer Zeitung vermutet, wollte SERC-Trainer Steve Walker Stürmer Phil Hungerecker, der zuletzt ohne Scorerpunkte blieb, mehr Schwung verleihen, stellte ihn neben Daniel Pfaffengut und Daniel Neumann. Sebastian Uvira lief stattdessen mit Ken Andre Olimb und Philip Feist auf. Die anderen Sturmreihen blieben unverändert. In der Verteidigung rückte Peter Spornberger für Boaz Bassen in die Aufstellung. Schwenningen nahm in der ausverkauften Helios-Arena sofort das Heft in die Hand. Und in der sechsten Minute fiel auch schon die verdiente Führung für die Einheimischen. Zach Senyshyn konnte im Nachschuss sein elftes Saisontor bejubeln. SERC-Kapitän Thomas Larkin kassierte dann zwei Strafminuten wegen Spielverzögerung. Die Schwäne zeigten aber ein sehr gutes Unterzahlspiel und überstanden so diese brenzlige Situation. Philip Feist erwischte bei fünf gegen fünf Feldspieler Grizzlys-Torwart im kurzen Eck, schoss ihm an die Maske und der Puck ging ins Netz, es hieß 2:0. „Es macht super Spaß, die Stimmung ist toll“, sagten der Landrat des Schwarzwald-Baar-Kreises, Sven Hinterseh, und der Oberbürgermeister der Stadt Villingen-Schwenningen, Jürgen Roth, unserer Zeitung nach dem ersten Drittel. Beide politischen Amtsträger hatten sich zu dem DEL-Spiel verabredet, waren zum ersten Mal in dieser Saison bei den Wild Wings. Im zweiten Drittel sahen sie und alle anderen Fans in der ausverkauften Halle dann weniger souveräne Gastgeber. Zunächst vergaben Alexander Karachun und Senyshyn die Vorentscheidung. Dann wurde der SERC zu passiv, betrieb kein Forechecking mehr. Ryan O’Connor zog ab, Keeper Joacim Eriksson war aber mit der Fanghand da. Anschließend Überzahlspiel für Wolfsburg. Darren Archibald gelang der Anschlusstreffer. Die Gäste waren mehrfach dem Ausgleich nahe, der fiel aber zunächst nicht. Im letzten Drittel dann aber schon. Eriksson hatte ein Fehlpass gespielt und erneut war es Archibald der die Scheibe versenkte. Die Niedersachsen durften erneut in Überzahl ran, Eriksson war aber mit der Fanghand gegen Jean-Christophe Beaudin da. In der 55. Minute ging Wolfsburg sogar in Führung. Chris Wilkie blieb vor dem Schwenninger Kasten unbehelligt und netzte ein. Zwei Minuten und 46 Sekunden vor Schluss zogen die Wild Wings bereits ihren Torwart. Karachun scheiterte jedoch an Weitzmann. Für den SERC wird nun die direkte Qualifikation für das Play-off-Viertelfinale noch einmal schwerer. Am Sonntag, 14 Uhr, empfangen die Wild Wings die Fischtown Pinguins Bremerhaven.

Tore: 1:0 sechste Minute Senyshyn, 2:0 17. Feist, 2:1 29. Archibald, 2:2 46. Archibald, 2:3 55. Wilkie.

Strafen: Schwenningen zwölf, Wolfsburg acht Minuten.

Schiedsrichter: Sirko Hunnius (Berlin) und Juraj Konc (Slowakei).

Zuschauer: 5130 (ausverkauft).

Trainerstimmen

Mike Stewart (Grizzlys Wolfsburg). Schwenningen war bärenstark. Wir haben zunächst Gegentore gefressen, das hat uns aber nicht umgeworfen. Beide Teams waren diszipliniert. Am Ende konnten wir den lucky punch setzen. Wir freuen uns über die drei Punkte.

Steve Walker (Schwenninger Wild Wings): Unser erstes Drittel war in Ordnung. Das zweite Drittel war aber das Schlechteste was wir in dieser Saison zu Hause gezeigt haben. Wir haben viele Fehler gemacht, hatten eine schlechte Puckbehandlung. Beim dritten Gegentor waren wir sehr nachlässig. wit