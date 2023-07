Ein Motorsegler ist am Morgen in einem Waldstück hinter der Firma Henngineered (ehemals VMR) abgestürzt. Der 64-jährige Pilot des Flugzeugs kam dabei ums Leben. Der Motorsegler war gegen 10.20 Uhr in Fluorn-Winzeln gestartet.

Wie Mitarbeiter der Firma gegenüber der Redaktion des "Schwarzwälder Bote" berichten, hätten sie gegen 10.45 Uhr das Flugzeug im Sinkflug wahrgenommen und den Notruf verständigt – ebenso wie offenbar auch andere Zeugen, denn die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort.

Der Absturz erfolgte laut Polizei an einer unzugänglichen Stelle im Wald. Wrackteile liegen in einem Radius von rund 40 Metern verstreut.

Der Pilot befand sich alleine an Bord und war ersten Informationen zufolge flugerfahren. Augenzeugen zufolge war dem 64-Jährigen offenbar klar, dass er bald abstürzen würde, weshalb er den Motorsegler auf das Waldstück gelenkt habe.

Zeugen eilen zur Hilfe

Mehrere Menschen rannten sofort nach dem Absturz zur Unglücksstelle, konnten jedoch nichts mehr für den Mann tun.

Neben Polizei und Rotem Kreuz ist auch die Feuerwehr im Einsatz – unter anderem die Abteilungen Mönchweiler, St. Georgen und Villingen.

Eine Einheit der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) aus Baden-Baden ist ebenfalls vor Ort. An der Unfallstelle herrscht laut Feuerwehr große Brandgefahr, da Flugzeugbenzin ausgelaufen ist und der Wald momentan durch die extreme Hitze sehr trocken sei. Die Bergung des Flugzeugs soll bis in die Abendstunden dauern.

Notfallsorger wurden ebenfalls an die Einsatzstelle gerufen, um mit den Menschen zu sprechen, die den Absturz beobachtet haben.

Dieser Artikel erschien zuerst beim "Schwarzwälder Bote".