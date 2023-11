„Ein deutsches Requiem“ erklingt im Franziskaner Konzerthaus

Der Projektchor VS, das Sinfonieorchester VS sowie die Solisten Hanno Müller-Brachmann und Lydia Teuscher präsentieren am Sonntag, 19. November, um 17 Uhr im Franziskaner Konzerthaus „Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms. Chefdirigent ist Achim Fiedler, in dessen Händen die Gesamtleitung liegt. Eine Konzerteinführung findet um 16.15 Uhr statt.

Mit einem Requiem verbindet man in der Musikgeschichte eher die „Dies irae“-Wucht wie bei Mozart oder Verdi, heißt es in der Ankündigung zum Konzert. Doch Brahms dachte anders: Er wollte keine düstere Totenmesse nach herkömmlichem Muster schreiben. Stattdessen gibt es einen Hoffnungsschimmer.

Karten gibt es im Vorverkauf für 29, 24 oder 19 Euro (ermäßigt 50 Prozent) unter der Ticket-Hotline 07721/822525, per E-Mail an [email protected] oder online über www.villingen-schwenningen.de/tickets