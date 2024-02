Die Schwenninger Wild Wings treiben ihre Kaderplanung für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter voran. Mit den Defensivspielern Arkadiusz Dziambor, Ben Marshall und Alex Trivellato einigte sich der Verein auf eine Vertragsverlängerung. Somit bleibt ein Großteil des Abwehrverbundes aus der laufenden Saison weiter an Bord. Auch Kapitän Thomas Larkin, Daryl Boyle und Will Weber besitzen ein gültiges Arbeitspapier für die Saison 24/25.

Mit Arkadiusz Dziambor setzen die Wild Wings weiter auf einen U-23 Verteidiger, der aufgrund seiner konstanten und aufmerksamen Leistungen jüngst von Bundestrainer Harold Kreis für die Nationalmannschaft nominiert wurde. Aktuell kommt der körperlich stabile Linksschütze auf eine durchschnittliche Eiszeit von mehr als elf Minuten.

Neben dem Youngster bleiben auch die aktuell punktbesten Verteidiger der Wild Wings dem Club erhalten. Ben Marshall kam nach seiner verletzungsbedingt langen Ausfallzeit in der Saison 22/23 zu den Neckarstädtern und trumpften direkt mit seiner läuferischen Klasse auf. Aktuell steht der US-Amerikaner nach 43 Spielen bei 22 Scorerpunkten und ist mit seiner unkomplizierten sowie lockeren Art ein wichtiger Faktor im Team.

Seine zweite „Amtszeit“ in Schwenningen wird auch Alex Trivellato noch längern dauern. Der italienische Nationalspieler kommt in der aktuellen Runde auf die zweitmeiste Eiszeit und die zweitbeste Plus/Minus-Bilanz aller Verteidiger in der DEL, wodurch er auf seine statistisch beste Saison in der höchsten deutschen Spielklasse zusteuert. Zudem gibt der Südtiroler seiner Mannschaft wichtige Minuten in allen Spielsituationen.

„Alle drei spielen eine großartige Saison für uns und wir sind froh, nun weitere wichtige Personalien für die kommende Spielzeit fix zu haben“, sagt Geschäftsführer Stefan Wagner zu den Vertragsverlängerungen.