Drei Stars beim Sommersound VS 2023

Seine Hits „Rooftop“, „Safe“ und „Play With Fire“ ließen Nico Santos in kurzer Zeit zu einem der erfolgreichsten Künstler in Deutschland werden. Jetzt ist der Singer–Songwriter auch in Villingen–Schwenningen zu Gast und wird den Sommersound VS 2023 eröffnen. Santos ist laut Pressemitteilung des Veranstalters momentan einer der angesagtesten Pop–Sänger in Deutschland und will am Freitag, 4. August, auch in Villingen–Schwenningen die Bühne zum Beben bringen — der Singer–Songwriter und Musikproduzent macht dann den Auftakt des Sommersound–Festivals 2023 auf dem Messegelände des Druckzentrums Südwest.

Im Gepäck hat er dabei nicht nur einen Song, der es auf Top–Platzierungen in den Charts geschafft hat. Die vergangenen Jahre brachten Nico Santos eine Vielzahl an Gold– und Platinauszeichnungen, regelmäßige TV–Auftritte und Autorenbeteiligungen an den Hits der größten deutschen Popstars. Seine im Juni 2022 veröffentlichte Single „Weekend Lover“ stieg für sechs Wochen an die Spitze der deutschen Airplay–Charts — kein anderer deutscher Künstler konnte diesen Erfolg 2022 verkünden. Im Fernsehen war der Sänger unter anderem als Coach bei der Pro–Sieben–Sendung „The Voice of Germany“ und auf Vox bei „Sing meinen Song — Das Tauschkonzert“ zu sehen und zu hören. Außerdem schrieb der Künstler den Soundtrack für die erfolgreiche Filmkomödie „Fack ju Göhte 2“.

Gute Laune, Sommergefühle und eine große Portion Charme — hierauf können sich die Besucher des Sommersound–Konzerts mit Alvaro Soler am Samstag, 5. August, um 20 Uhr im Druckzentrum Südwest freuen. Der ein oder andere wird dabei vielleicht sogar ein Déjà-vu haben. Denn der deutsch–spanische Pop–Sänger war bereits 2021 in der Doppelstadt zu Gast und eröffnete damals das Sommersound VS Warm–Up — und das mit Erfolg. Im Nu hatte er das Publikum für sich gewonnen, begeisterte mit seinem musikalischen Talent und sorgte für eine ausgelassene Stimmung, wie es in der Ankündigung heißt. Jetzt kehrt der Sänger in die Doppelstadt zurück, um erneut beim Sommersound auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest seine Hits anstimmen zu können. Der 32–jährige Sänger ist in Barcelona geboren und in Japan aufgewachsen. Heute lebt der Popmusiker zwischen Berlin und Barcelona, spricht fünf Sprachen und ist in der Welt zu Hause. Seit der Sendung „Sing meinen Song — Das Tauschkonzert“ ist seine deutsche Fangemeinde groß. 2023 ist er zum dritten Mal in Folge als Coach bei „The Voice Kids“ zu sehen.

In atemberaubender Geschwindigkeit hat sich Giovanni Zarrella in den letzten Jahren mit großem Fleiß, Vielseitigkeit und seinem italienischen Charme an die Spitze der deutschsprachigen Entertainmentbranche gearbeitet. Am Sonntag, 6. August, rundet der charismatische Entertainer mit seiner Live–Band das Sommersound–Festival in Villingen–Schwenningen ab. „Die Besucher auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest können sich auf pure italienische Lebensfreude und beste Unterhaltung freuen“, heißt es in der Vorschau.

Tickets für alle drei Konzerte gibt es ab 59,90 Euro (Stehplatz) unter