Deutschland Tour kommt nach Villingen–Schwenningen

Das prominent besetzte Profistraßen–Radrennen Deutschland Tour wird 2024 in Villingen–Schwenningen Station machen. Die Doppelstadt wird sowohl Startort als auch Zielort einer Etappe sein. Die Kosten werden 600.000 Euro betragen.

Wie unsere Zeitung aus gewöhnlich gut unterrichten Kreisen erfuhr, macht die Deutschland Tour 2024 in Villingen–Schwenningen Halt. Der Gemeinderat hat in nichtöffentlicher Sitzung ein entsprechendes Votum abgegeben. Am Samstag, 24. August 2024, wird die dritte Etappe der Deutschland Tour in Villingen–Schwenningen enden. Und am Sonntag, 25. August 2024, startet sie in der Doppelstadt auf die Schlussetappe. Als mögliche Zielorte für den Sonntag gelten Freiburg und Offenburg. Die Radsport–Begeisterung in der Region wurde zuletzt nicht nur durch das Jedermannrennen „Riderman“, sondern auch durch die deutschen Straßenmeisterschaften in Bad Dürrheim angefacht.

Der deutsche Meister, Emanuel Buchmann aus Ravensburg, hatte jüngst mitgeholfen, dass im einzigen deutschen Radstall der höchsten Kategorie (World–Tour–Teams) Bora–Hansgrohe (Raubling, Oberbayern und Schiltach, Schwarzwald) Kapitän Jai Hindley zu einem Etappensieg bei der Tour de France kam und Teamkamerad Jordi Meeus den prestigeträchtigen Sprint auf den Champs-Élysées gewann.

Die Deutschland Tour macht nicht zum ersten Mal in Villingen–Schwenningen Halt. Am 2. Mai 1961 ging es von Schwenningen am Neckar über 197 Kilometer nach Landau in der Pfalz, es siegte der Belgier Louis Proost. Zuvor hatte der Schwenninger Heinz Müller von 1949 bis 1955 insgesamt neun Etappen der Deutschland Tour gewonnen. Am 5. August 1981 siegte der italienische Spitzenfahrer Giuseppe Saronni von Pforzheim kommend auf dem Marktplatz in Schwenningen. Den Sprint des Hauptfeldes gewann der Schwenninger Rolf Haller. Anderntags wurde die vierte Etappe in Villingen gestartet, die Etappe nach Konstanz gewann das damalige deutsche Radsport–idol Dietrich Thurau.

Im Jahr 2000 kam die Deutschland Tour nach Bad Dürrheim. Die Etappe von Pforzheim nach Bad Dürrheim gewann Telekom–Fahrer Udo Bölts. Tags darauf ging es von Bad Dürrheim nach Stuttgart, es siegte der Italiener Davide Casarotto. 2002 wartet die Deutschland Tour mit einem Zeitfahren vom Schwenninger Muslenplatz nach Bad Dürrheim auf, Michael Rich war der Schnellste. Tags darauf ging es von der Kurstadt nach Konstanz es gewann der deutsche Topsprinter Erik Zabel. Im aktuellen Jahr 2023 startet die Deutschland Tour am 23. August im saarländischen St. Wendel und endet am 27. August in Bremen.

Die Deutschland Tour kommt in diesem Jahr also nicht in unsere Region, dies wird 2024 ganz anders sein. Dass die Doppelstadt Villingen–Schwenningen Ziel– und Startort einer Etappe sein wird, lässt sich die Stadt dem Vernehmen nach rund 600.000 Euro kosten. Eine Summe, die sich durch mediale Präsenz der Etappen im öffentlich–rechtlichen Fernsehen, Übernachtungen und Ausgaben von Zuschauern, pro Etappenort wird jeweils mit 20.000 Zuschauern kalkuliert, rechnen soll.

Die Organisation vor Ort soll der in der Radsportszene bestens bekannte Oberbaldinger Rik Sauser (organisiert unter anderem den „Riderman“ und zuletzt auch die deutsche Meisterschaft in Bad Dürrheim) übernehmen.

Klar ist aber auch, dass es an diesem Wochenende zu erheblichen Straßensperrungen für den allgemeinen Verkehr kommen wird. Dies wiederum dürfte nicht jeder Bürgerin und jedem Bürger schmecken, die dem Radsport nur wenig abgewinnen können.