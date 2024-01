Auch in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg kämpfen Betriebe laut einer Mitteilung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg mit sinkender Nachfrage, steigenden Kosten und wachsender Bürokratie. Wie Deutschland aus seinem Krisenmodus kommt, war Anlass des jüngsten Konjunkturgesprächs mit IHK-Vizepräsident Harald Marquardt und Achim Wambach vom ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Ihr gemeinsames Fazit lautete: „Deutschland kann es besser!“

„Deutschland ist nicht mehr wettbewerbsfähig“, bilanzierte Marquardt gleich zu Beginn der Veranstaltung im Haus der Wirtschaft in Villingen-Schwenningen. Im internationalen Vergleich sei die Steuerlast zu hoch, die Haltbarkeit politischer Entscheidungen gering, das Dickicht an Vorgaben unüberschaubar. „Der Papierkram, die Auflagen und die Meldepflichten nehmen täglich zu. Die Politik frisst mit ihrer Regelwut die Finanzmittel der Unternehmen auf. Ihre erratischen Entscheidungen kosten Betriebe Nerven, Kraft und Energie“, so der IHK-Vizepräsident.

Wambach bekräftige in seinem Beitrag die Notwendigkeit einer proaktiven Wirtschaftspolitik: „Deutschland muss an seinen Schwächen arbeiten. Mit Angst kommen wir nicht weiter.“ Wer die Transformation der Industrie meistern will, müsse raus aus dem Klein-Klein und Prioritäten setzen, so der ZWE-Präsident. Anstatt kleinteiliger Subventionen und Verbote bräuchte es etwa mehr Instrumente, um Forschung und Innovationen zu belohnen. Einerseits würde dies das Geflecht zwischen Betrieben und Hochschulen stärken. Andererseits schaffe dieser Fokus die Basis für mittelfristigen Wohlstand.

„Die Investition von heute entscheidet, wie wir in fünf Jahren dastehen“, so Wambach. Das gelte auch für die klassische Infrastruktur. Stromnetze müssten jetzt ebenso ertüchtigt werden, wie dies bei Straßen, Schienen, Breitband und Telekommunikation der Fall sei. „Hier gibt es Kooperationsmodelle, wie Staat und Privatwirtschaft im Schulterschluss arbeiten und investieren können.“ Krisenzeiten seien prädestiniert, um derartige neuen Modelle zu erproben. Sie könnten ein Beitrag für neues Wachstum aus der Standortkrise sein.