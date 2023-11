Datenschutz-Experten sind zu Gast bei der IHK

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg lädt Unternehmer am Dienstag, 28. November, von 17 bis 19 Uhr zu einem kostenfreien Diskussionsvortrag anlässlich des fünfjährigen Bestehens der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ein. An der Veranstaltung bei der IHK in Villingen-Schwenningen beteiligen sich der ehemalige Chef der Landesdatenschutzbehörde, Stefan Brink, die Datenschutzbeauftragte und Rechtsanwältin Inge Rötlich sowie Thomas Burger, Unternehmer und Chef der Burger Group in Schonach.

Die Experten werden die DSGVO im Hinblick auf ihre praktische Funktionsweise und Durchsetzung beleuchten, speziell unter den Gesichtspunkten, was sich für die Unternehmen seit Inkrafttreten vor fünf Jahren geändert hat und wie diese sinnvoll mit den Datenschutzvorschriften in der Praxis umgehen.

