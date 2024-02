Fußball-Oberligist FC 08 Villingen hat den ehemaligen Bundesligaprofi Daniel Caligiuri verpflichtet. Unser Zeitung hatte von dem angebahnten Transfer des ehemaligen Bundesligaspieler exklusiv berichtet.

Bereits am Montag hatte unsere Zeitung exklusiv die bevorstehenden Vertragsunterzeichnung von Caligiuri bei dem Oberligisten vermeldet. Am Donnerstag war es so weit, der 36-Jährige unterschrieb bei den Villingern für den Rest der Saison. Und dies dem Vernehmen nach nicht für eine Unsumme, sondern für einen Betrag, den die Villinger stemmen können.

Glücksfall für die Region

„Daniel als Spieler für den FC 08 Villingen zu gewinnen, ist insbesondere für die Mannschaft, für den Verein und natürlich für die gesamte Region ein absoluter Glücksfall“, wird FC 08-Cheftrainer und Sportdirektor Mario Klotz in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Zuletzt hatte Caligiuri schon bei den Nullachtern mittrainiert und sich im Friedengrund fit gehalten. Ein Regionalligist hat dem Vernehmen nach dem Schwenninger zum Ende der Transferperiode abgesagt. So wird der ehemalige Bundesligaspieler in Villingen seine Fußballschuhe schnüren. „Ich werde künftig meinen Lebensmittelpunkt hier in Villingen haben. Aber auch die sehr guten Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen haben mich letztlich davon überzeugt, dass ich hier nicht nur noch mal eine Perspektive als Spieler, sondern eventuell auch darüber hinaus habe“, gibt Caligiuri preis.

Positiven Schub für die Mannschaft

„Aufgrund seiner fußballerischen Qualitäten sowie seiner großen Erfahrung, die er im Rahmen seiner bemerkenswerten Profikarriere machen konnte, wird er uns definitiv weiterhelfen und für einen weiteren positiven Schub in unserer Mannschaft sowie im ganzen Verein sorgen“, hebt Klotz die Qualitäten Caligiuris hervor.

Dieser hat in seiner Karriere seit 2010 insgesamt 372 Bundesligaspiele unter anderem für den SC Freiburg, VfL Wolfsburg, den FC Schalke 04 und zuletzt für den FC Augsburg absolviert. Dabei hatte der offensive Mittelfeldspieler 51 Bundesligatore erzielt und 57 Torvorlagen geliefert. Im Sommer 2023 hatte Daniel Caligiuri den FC Augsburg nach 79 Pflichtspielen und zwölf erzielten Toren verlassen.

Caligiuri galt als Favorit für Spielertrainer-Posten

Caligiuri galt zum Saisonstart nach der überraschenden Demission von Trainer Ryszard Komornicki als heißer Kandidat auf den Posten als Spielertrainer bei dem Oberligisten (Wir berichteten seinerzeit exklusiv, der FC 08 Villingen aber dementierte ein Interesse an Caligiuri). Der Ex-Profi konnte sich freilich seinerzeit aber zu keinem Engagement bei den Schwarz-Weißen durchringen. Bei den Nullachtern dürfte er laut aktueller Pressemitteilung nun nicht nur als einer der Führungsspieler, sondern auch als verlängerter Arm des neuen Trainerteams fungieren.

„Daniel hat einen tollen Charakter und eine starke Persönlichkeit, auf die wir uns freuen dürfen“, lobt Klotz und fügt hinzu: „Seine Verpflichtung unterstreicht die ehrgeizige Zielsetzung, die wir erreichen wollen.“

Aufstieg und Double

Villingen ist somit Favorit auf die Meisterschaft in die Oberliga Baden-Württemberg und den Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Auch der Gewinn des Südbadischen Verbandspokals und somit das Double erscheinen gut möglich.

Der FC 08 Villingen hat nach Informationen unserer Zeitung kurz vor Schluss der Wechselperiode aber nicht nur Daniel Caligiuri, sondern auch Amney Moutassime verpflichtet. Der 19-jährige Linksaußen spielte zuletzt bei der U19 des FC Südtirol. Moutassime durchlief die Nachwuchsmannschaften des SC Freiburg, ist fußballerisch also sehr gut ausgebildet. Es handelt sich bei dem Linksfuß um den jüngeren Bruder von Chahid Moutassime vom BSV 07 Schwenningen.

Probleme mit Neuzugang Moutassime

Nur am Mittwoch kamen unschöne Tatsachen über Moutassime an die Öffentlichkeit. Laut Rai News baute Moutassime in der Nacht auf Montag in Bozen mit einem gestohlenen Auto nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei einen Unfall und versuchte, zu fliehen. Das Auto hatte Moutassime laut dem Medienbericht einem Mannschaftskameraden vom FC Südtirol gestohlen. Laut Rai News hat Moutassime keinen Führerschein.

Der Geschäftsführer des FC Südtirol, Dietmar Pfeifer, wird über die Folgen nach der Anzeige gegen Amney Moutassime zitiert: „Uns haben die Behörden kontaktiert und uns mitgeteilt, was passiert ist. Wir haben sofort reagiert und den Spieler aus dem Verein ausgeschlossen.“

FC 08 Villingen will Vertrag auflösen

Auch wenn der talentierte Moutassime schon zwei Mal kurz in der Serie B im Feld stand, war er Teil der Jugendmannschaft des FC Südtirol. Ein Ausschluss war also direkt umsetzbar, sagt Pfeifer zu Rai Südtirol: „Der Spieler hatte keinen Profivertrag, es war ein Jugendspieler. Demzufolge hat das auch keine finanziellen Auswirkungen. Somit war der Ausschluss auch sofort möglich, ohne irgendwelche Vertragsauflösungen.“

Pfeifer über die Zukunft von Moutassime: „Bevor ein Spieler geholt wird, wird er natürlich ‚durchleuchtet‘: seine gesamte Karriere, auch teilweise sein privates Leben, denn man will sich ja sicher sein, dass er auch vom Menschlichen her der richtige Spieler ist und nicht nur vom Fußballerischen her.“ Und nach Informationen unserer Zeitung möchte der FC 08 Villingen Moutassime nun nicht mehr, will den Vertrag auflösen. Die Nullachter haben ihn, anders als Caligiuri, am Donnerstag auch nicht als Neuzugang vermeldet.