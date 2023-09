In der Nacht zum Montag ist die Hochschule Furtwangen (HFU) Ziel eines Cyberangriffs geworden. Das teilt die Hochschule am Mittwochabend mit. Betroffen sind alle drei Standorte in Schwenningen, Furtwangen und Tuttlingen.

Aus Sicherheitsgründen habe die HFU umgehend sämtliche Systeme heruntergefahren und das Landeskriminalamt sowie die Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg hinzugezogen. Die HFU ist daher derzeit weder per Mail noch über die Webseite erreichbar, sämtliche Systeme und zentralen Services wie auch die Bibliotheken sind außer Betrieb.

Neue Website übergangsweise

Um Studierende, Bewerbende, Mitarbeitende und Kooperationspartner mit Informationen und Antworten zu versorgen, hat die Hochschule Furtwangen eine Übergangswebseite eingerichtet, die über die Adresse www.hs-furtwangen.de erreicht werden kann. Viel ist darauf derzeit nicht zu erfahren. Die HFU weist lediglich darauf hin, dass die Festnetz-Telefone nicht von der Cyberattacke betroffen sind. Umleitungen, zum Beispiel ins Homeoffice, funktionieren wie gewohnt. Ebenso funktionsfähig sei das Konferenztool Alfaview.

Im Moment ist noch nicht absehbar, welchen Umfang der entstandene Schaden habe, heißt es weiter in der Pressemitteilung. „Die technischen Analysen laufen. Leider ist noch unklar, wann wir zum Normalbetrieb zurückkehren können“, sagt Kanzlerin Andrea Linke. „Wir arbeiten intensiv und mit vereinten Kräften am Wiederaufbau unserer Infrastruktur.“

Details sollen am Donnerstag folgen

Auch am Donnerstagmorgen konnte Pressesprecherin Anja Bieber nicht mehr sagen. Welche Systeme genau angegriffen wurden und ob die Hochschule von Cyberkriminellen erpresst werde, dazu wollte sie nichts sagen. Es gehe momentan darum, sich einen Überblick zu verschaffen. Im Laufe des Tages werde es weitere Informationen geben.

Nicht zum ersten Mal wird eine Einrichtung Ziel einer Cyberattacke. Im Sommer 2022 legte ein Hackerangriff die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg lahm. Tagelang funktionierte weder der E-Mail-Dienst noch die Website der IHK.