Comedians treten beim Comedy Slam an

Auch beim zweiten Comedy Slam kämpfen Humoristen um die Gunst des Publikums: Fans von Kabarett, Comedy und allem, was den Menschen zum Lachen bringt, können sich beim zweiten Comedy Slam am Samstag, 27. Januar, um 20 Uhr in der Neckarhalle wieder ihre Ration Humor abholen, wie das Amt für Kultur Villingen-Schwenningen mitteilt.

Die besten Gags und pointiertesten Anekdoten bekannter Stand-Up Comedians treffen beim Comedy-Slam auf humorvoll-kabarettistische Texte preisgekrönter Poetry Slammer. Und am Ende entscheidet das Publikum: Wer wird den Comedy Slam als Siegerin oder Sieger verlassen?

Karten für den Comedy Slam gibt es im Vorverkauf für 24 Euro zuzüglich einem Euro Systemgebühr unter anderem beim „Tourist-Info & Ticket-Service“ in Villingen und Schwenningen, außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, unter der Ticket-Hotline 07721/82-2525, per Mail an [email protected] und auch online über www.villingen-schwennin-gen.de/tickets.