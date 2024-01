Für die Schwenninger Wild Wings geht es in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter Schlag auf Schlag. Bereits am Donnerstag gastiert der SERC um 19.30 Uhr bei den Eisbären Berlin. Drei Tage später empfänngt er am Sonntag, 19 Uhr, die Nürnberg Ice Tigers. Seit dem zweiten Weihnachtstagen sind das die Spiele fünf und sechs.

In der ersten Partie des Jahres hatten die Wild Wings furios begonnen. Gegen Ingolstadt stand es nach dem ersten Drittel 3:0. In den folgenden 40 Minuten traten die Gastgeber dann nicht mehr so dominant auf. „Ingolstadt ist ein starker Gegner, der es uns im zweiten Drittel mit Umstellungen - vor allem in der neutralen Zone - nicht einfach gemacht hat. Es wäre super, wenn man 60 Minuten so ein Eishockey wie im ersten Drittel zeigen könnte. Es ist aber auch die Frage, wie nachhaltig das Ganze wäre. Wichtig ist im Eishockey, auch immer mal mit schwächeren Phasen im Spiel zurecht zukommen. Das ist uns gelungen“, sagte Trainer Steve Walker nach dem 4:2-Sieg.

Am Mittwoch brachen die Wild Wings bereits um 7.45 Uhr mit dem Bus nach Berlin auf. Der Tabellenführer gewann zuletzt daheim gegen Düsseldorf 4:2, zeigt aber auch, dass er in der Fremde bestens zurecht kommt. Die Truppe von Trainer Serge Aubin feierte beim 4:0 in Ingolstadt ihren zwölften Auswärtssieg in Folge und zog damit mit den DEL-Rekordinhabern Mannheim und München gleich.

Walker über seinen Ex-Klub: „Berlin spielt sehr schnell und sehr gutes Eishockey. Sie haben sehr viel gute Elemente in ihrer Mannschaft und zweifellos die Qualität, dass sie Meister werden können. Das Spiel wird eine große Herausforderung für uns.“ Eisbären-Topscorer ist aktuell Marcel Noebels mit 33 Zählern (elf Treffer/22 Beihilfen). Den Schwenninger Kasten wird in Berlin erstmals seit dem 0:3 in München am 17. Dezember wieder Cody Brenner hüten. „Cody hat sich den Einsatz verdient“, so Walker. Die Ergebnisse gegen die Eisbären: Am 29. September gewann der SERC daheim 4:1, am 27. Oktober setzte es hingegen an der Spree eine 3:5-Niederlage.

Der Sonntags-Gegner der Schwenninger, die Nürnberg Ice Tigers, ließ am Dienstag mit einem 4:2-Heimsieg gegen Bremerhaven aufhorchen. Die Franken mischen im Kampf um die Pre-Play-off-Plätze voll mit. „Tom Rowe ist ein sehr guter Trainer. Nürnberg ist in der Lage, Druck zu machen. Ich erwarte über 60 Minuten ein Kampfspiel“, sagte Walker mit dem Blick auf das nächste Heimspiel.

Und die Wild Wings haben etwas gutzumachen. Am 10. Dezember verloren sie trotz 2:0-Führung zu Hause gegen die Lebkuchenstädter 3:4 nach Verlängerung. Die erste Begegnung am 6. Oktober in Nürnberg hatte Schwenningen 4:1 gewonnen. Aktueller Topscorer der Ice Tigers ist Daniel Schmölz mit 27 Punkten (13 Tore/14 Assists). Der Ex-Schwenninger wird für die kommende Saison mit dem ERC Ingolstadt in Verbindung gebracht.