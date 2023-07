Buschkamp–Kämpfer dominieren DM

Die Kämpfer der Kampfsport–schmiede „Buschkamp Bros.“ aus Tuttlingen sind in Villingen–Schwenningen bei der internationalen Deutschen Meisterschaft der Mixed Martial Arts (MMA) überaus erfolgreich gewesen. Im Kickboxen und Grappling holte das Team sechs Goldmedaillen, vier Silbermedaillen und eine Bronzemedaille mit zurück nach Tuttlingen.

Der jüngste Starter des Teams, Jonas Ramadani (14) wurde in der K1 Light Disziplin in der +80kg–Gewichtsklasse Deutscher Meister. Trotz seines Kampfdebüts und Gegnern, die zehn Kilogramm schwerer waren, zeigte er eine beeindruckende Beinarbeit und taktisches Geschick.

Ronja Stania (27) feierte ihr Turnierdebüt in der Grappling–Disziplin (Bodenkampf) in der +65kg–Gewichtsklasse und wurde deutsche Vize–Meisterin. Trotz Lampenfiebers konnte sie sich hervorragend behaupten.

Nils Dietrich (31) und Christopher Axiotis (30) wurden in ihren jeweiligen Gewichtsklassen (-90kg und —80kg) in der Grappling–Disziplin Deutsche Meister. Axiotis zeigte trotz Krankheit eine starke Leistung.

Melvin Krause (25) wurde in der Grappling–Disziplin in der —70kg–Gewichtsklasse deutscher Vize–Meister und beeindruckte mit zwei sehr schönen Bodylock–Würfen.

Antonino Caprino (19) wurde in der MMA–Disziplin in der —65kg–Gewichtsklasse Deutscher Meister. Er zeigte eine starke Leistung gegen einen starken Gegner und konnte ihn nach Punkten schlussendlich besiegen.

Martin Dauterich (38) wurde in der Grappling–Disziplin in der —70kg–Gewichtsklasse deutscher Vize–Meister, während Leo Fuchs, (32) in der Grappling–Disziplin in der —75kg–Gewichtsklasse Deutscher Meister wurde. Fuchs zeigte eine taktisch starke Leistung und ließ seinen Gegnern keinen Raum für Bewegung.

Justin Lenhardt (20) wurde in der Grappling–Disziplin in der —85kg–Gewichtsklasse deutscher Vize–Meister. Er zeigte eine starke Leistung und gab das Finale lediglich an seinen Teamkollegen Christopher Axiotis ab.

Altan Bakir (22) wurde in der MMA–Disziplin in der —70kg–Gewichtsklasse Deutscher Meister. Er zeigte eine beeindruckende Leistung und konnte seine beiden Gegner schnell durch einen Würgegriff besiegen.

Eva Hopfner (39) wurde in der Grappling–Disziplin in der —65kg–Gewichtsklasse Dritte. Trotz einer Niederlage gegen eine sehr erfahrene Gegnerin zeigte sie eine beeindruckende Verbesserung gegenüber den Vorjahren.

Das „Buschkamp Bros.“-Team zeigte bei der internationalen Deutschen Meisterschaft der

Mixed Martial Arts eine beeindruckende Leistung und bewiesen, dass sie zu den stärksten Teams in Deutschland gehören.