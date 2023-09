Bridges Kammerorchester eröffnet die Spielzeit im Franziskaner

Was könnte eine Spielzeit, die unter dem Motto „Vielfalt und Zusammenhalt“ steht, besser eröffnen, als das bunte und brückenbildende Bridges Kammerorchester mit seinen Musikerinnen und Musikern und Instrumenten aus aller Welt? Am Samstag, 30. September, feiert das Amt für Kultur Villingen-Schwenningen gemeinsam mit seinem Publikum den Beginn der Spielzeit 2023/24 im Franziskaner Konzerthaus. Eine Konzerteinführung findet um 19.15 Uhr diesmal im Zuschauerraum mit Beteiligung einzelner Musiker statt.

Das Bridges Kammerorchester unter der künstlerischen Leitung von Johanna-Leonore Dahlhoff kommt mit Instrumenten aus Orient und Okzident, Fernost und Lateinamerika auf die Bühne und erzeugt eine offene, moderne Stimmung. Es vereint Musiker mit und ohne Flucht- und Migrationsgeschichte, die Experten für europäische, arabische und persische Klassik, Jazz, osteuropäische Folklore und zeitgenössische Musik sind. Durch ihr unterhaltsames, transkulturelles Repertoire präsentieren sie bekannte Klassik wie Vivaldi und Bach, spielen aber auch Werke von Hassan Skaf, Atefeh Einali oder Andrés Rosales. Musikalisch geleitet wird das Konzert von dem malaysisch-deutschen Dirigenten Harish Shankar, der ab 2024 zum neuen Generalmusikdirektor am Landestheater Schleswig-Holstein ernannt wurde.

Eintrittskarten für die Spielzeiteröffnung 2023/24 mit dem Bridges Kammerorchester gibt es bereits im Vorverkauf für 36, 32 und 25 Euro (ermäßigt 50 Prozent günstiger) zuzüglich einem Euro Systemgebühr unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, unter der Ticket-Hotline 07721/822525, per Mail an [email protected] und online über www.villingen-schwenningen.de/tickets.