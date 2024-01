Villingen-Schwenningen

Beim Villinger Fahrradgeschäft Tour geht eine Ära zu Ende

Villingen-Schwenningen / Lesedauer: 4 min

Das Fahrradgeschäft „Tour – Räder für’s Leben“ ist Martin Vetters Lebenswerk. Zum Ende des Monats hört der Fahrrad-Experte auf und gibt sein Geschäft in neue Hände. (Foto: Simone Neß/sbo )

Die großen Plakate an der Glasfront sind schon von weitem erkennbar, mit hohen Rabatten wird hier seit Monaten geworben. Und die Plakate verraten auch: Das Fahrradgeschäft „Tour - Räder für’s Leben“ geht in neue Hände - und damit endet in Villingen-Schwenningen auch ein Ära.