Frieda, Anton und Lotta erblickten in der 32. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt im Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen-Schwenningen das Licht der Welt. Die Drillingseltern aus Donaueschingen freuen sich darauf, ihren Nachwuchs bald mit nach Hause nehmen zu können.

Bereits zwischen Weihnachten und Neujahr sind im Schwarzwald-Baar-Klinikum Drillinge geboren worden. Dies teilte das Klinikum an diesem Donnerstag mit.

Frieda, Anton und Lotta erblickten in der 32. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt das Licht der Welt. Nach der Geburt wurden sie zunächst auf der Frühchenstation versorgt, mittlerweile liegen sie auf der Normalstation des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin.

Die Drillingseltern aus Donaueschingen freuen sich darauf, ihren Nachwuchs bald mit nach Hause nehmen zu können. „Bereits unser Sohn ist im Schwarzwald-Baar-Klinikum zur Welt gekommen. Das wollten wir auch für unsere Drillinge“, erzählt der Vater Sebastian Wolfsteiner.

Frieda Lilli macht den Anfang

Am Vormittag des 29. Dezembers war es so weit: Die zweieiigen Drillinge erblickten im Zweiminutentakt das Licht der Welt. Frieda Lilli machte um 11.19 Uhr den Anfang, 1575 Gramm schwer und 43 Zentimeter groß. Daraufhin folgte Anton Remus mit einem Geburtsgewicht von 1805 Gramm und 42,5 Zentimetern Körpergröße. Um 11.23 Uhr kam Lotta Hermine, 1660 Gramm schwer und 47 Zentimeter groß, zur Welt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Drillinge bald mit nach Hause nehmen können. Dort wartet auch schon ihr großer Bruder auf sie“, sagt Mutter Madita Simon glücklich. „Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Klinikum, die sich so fürsorglich um uns gekümmert haben. Während der Schwangerschaft, bei der Geburt und auch danach haben wir uns immer sehr gut aufgehoben gefühlt.“

Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe

Als ausgewiesenes Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe erfüllt die Neu- und Frühgeborenen-Kinderintensivstation am Schwarzwald-Baar-Klinikum eigenen Angaben zufolge sehr hohe Qualitätskriterien.

Im Klinikum können alle schwerkranken Frühchen und Neugeborenen sowie alle extrem kleinen Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 1250 Gramm versorgt werden. Dafür arbeiten die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin sehr eng zusammen.