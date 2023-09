Ausbildungszahlen in der Region steigen leicht

Die Situation in der dualen Ausbildung ist kurz vor Beginn des Ausbildungsjahres stabil. Nach der aktuellen Analyse der Ausbildungszahlen durch die Industrie– und Handelskammer (IHK) Schwarzwald–Baar–Heuberg verzeichnet die IHK zum 31. August ein leichtes Plus von 0,6 Prozent bei den neu eingetragenen Ausbildungsverträgen (1.720 Verträge) im Vergleich zum vergangenen Jahr (1.710 Verträge). „In allen Branchen gibt es noch freie Ausbildungsplätze in den IHK–Berufen, es lohnt sich also auch jetzt noch, sich zu bewerben“, sagt IHK–Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez.

Noch immer hat der Ausbildungsmarkt nicht das Vor–Corona–Niveau erreicht und viele Betriebe suchen noch nach Nachwuchs. So sind in der digitalen Lehrstellenbörse der IHK Schwarzwald–Baar–Heuberg aktuell noch knapp 200 freie Ausbildungsplätze für dieses Jahr verteilt auf alle Branchen in den Landkreisen Rottweil und Tuttlingen sowie dem Schwarzwald–Baar–Kreis verzeichnet.

Der Start ins neue Ausbildungsjahr ist, wie immer, auch noch nach dem 1. September möglich. Darauf verweist die IHK im Hinblick auf aktuelle Anfragen von Ausbildungsbetrieben und Schulabgängern. Die Ausbildungsberatung der IHK steht Unternehmen und Auszubildenden als Ansprechpartner zur Verfügung. „Eine duale Ausbildung ist fast schon eine Garantie für einen erfolgreichen Berufsweg“, so der IHK–Hauptgeschäftsführer.

Die IHK versuche mit verschiedenen Initiativen zur Berufsorientierung, die Bemühungen der Unternehmen auf der Suche nach neuen Auszubildenden zu unterstützen, so Albiez. Die IHK beteiligt sich zum Beispiel an der Initiative Ausbildungsbotschafter des Ministeriums für Wirtschaft und Tourismus in Baden–Württemberg. Dabei gehen Auszubildende in die Schulen, um ihre Ausbildungsberufe vorzustellen.

In den Herbstferien und den zwei davor liegenden Schulwochen gibt es wieder die Möglichkeit eines Kurzpraktikums bei verschiedenen Unternehmen. Mit der Plattform Praktikumswoche können Teilnehmende bis zu fünf Betriebe an fünf Tagen kennenlernen.