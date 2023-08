Villingen-Schwenningen

Alkoholisierter Mann zettelt Schlägerei an

Villingen-Schwenningen / Lesedauer: 1 min

Ein alkoholisierter Mann hat am Samstag auf dem Kulturfest im Garten der Parkresidenz am Germanswald in Villingen–Schwenningen andere Gäste angepöbelt und eine Schlägerei angezettelt.

Veröffentlicht: 29.08.2023, 09:01 Von: Schwäbische.de