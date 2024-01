Villingen-Schwenningen

AfD-Stadtrat Barth: Eith „ist nicht die hellste Kerze“

Villingen-Schwenningen / Lesedauer: 3 min

Der Politikwissenschaftler Ulrich Eith stimmte ein Loblied auf die Demokratie an – manchem AfD-Politiker ging es inhaltlich aber gegen den Strich. (Foto: Cornelia Spitz )

Ulrich Eiths Liebeserklärung an die Demokratie beim Neujahrsempfang am Sonntag hat manchen AfD-Politiker in Villingen-Schwenningen entsetzt. Sie kritisieren seine Rede - und einer von ihnen verwendet selbst typisches NS-Vokabular.