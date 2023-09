Villingen-Schwenningen

7000 gelbe Enten schwimmen um die Wette

Villingen-Schwenningen

Im Ziel verjüngt sich der Einlauf in ein Kanalrohr, aus dem ein Entlein nach dem anderen herausgefischt werden kann. (Foto: Willi Zimmermann/sbo )

7000 nummerierte gelbe Enten stürzten sich am Samstag in Villingen von der Brücke beim Parkhaus am Inselhof in die Fluten der Brigach, um als Schnellste an der Bahnhofsbrücke wieder aus dem Wasser gezogen zu werden.

04.09.2023