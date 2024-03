Die große Liebe oder doch das große Geld? Manuel Stutz aus Villingen-Schwenningen nimmt an der zweiten Staffel der RTL-Show „Make Love, Fake Love“ teil. Der Twist des Formates: Bei der Datingshow nehmen auch vergebene Männer teil - allerdings verdeckt.

„Für mich ist Make Love, Fake Love keine gewöhnliche Reality Show. Hier geht es viel verrückter und dramatischer zu als in den gewöhnlichen Formaten“, erklärt Manuel Stutz seine Teilnahme. Denn: Bei der Dating-Show nehmen nicht nur Singles, sondern auch vergebene Männer teil.

Keiner weiß, wer vergeben ist

In der Villa in Griechenland, wo das Format aufgezeichnet wird, leben insgesamt neun Männer mit einer Frau - Antonia Hemmer, die man bereits aus anderen Reality-Shows kennt. Während der Sendung wollen die Kandidaten Antonia davon überzeugen, dass sie die richtige Wahl sind. Wie weit werden sie dafür gehen? Doch wer vergeben ist, und wer nicht, wissen nur die einzelnen Teilnehmer selbst.

Ziel ist es, als letzter Teilnehemer übrig zu bleiben, denn von Show zu Show wird immer ein Mann rausgewählt. Ist er vergeben und konnte somit alle täuschen, gewinnt er 50.000 Euro.

So kamen die Teilnehmer miteinander aus

Antonia Hemmer sei optisch sein Typ, „aber natürlich muss es charakterlich auch passen, um mich vom Hocker zu hauen“, sagt der 26-Jährige, der als Key Account Manager arbeitet. Auch mit den anderen Teilnehmern aus der Villa kam er gut zurecht. „Es sind auch neue Freundschaften entstanden. In WhatsApp haben wir eine gemeinsame Gruppe. Da wird viel hin und her geschrieben. Wir sind echt eine tolle Gruppe geworden“, sagt er.

Die Freundinnen der vergebenen Kandidaten sind in Griechenland mit dabei, bekommen per Video einige Szenen mit, haben allerdings keinen Kontakt zu ihren Freunden oder Antonia. Ob Manuel Stutzt vergeben ist, verrät er natürlich nicht. Insgesamt hatte er bereits zwei Beziehungen, die eineinhalb und sechs Jahre hielten.

Große Aufregung vor der Show

Ob er aufgeregt war? „Absolut. Bei einer Skala von eins bis zehn, war ich mit meiner Aufregung bei einer ganz klaren elf. Die Tage vor der Show war ich super entspannt, aber als der Tag dann vor der Türe stand, ich abgeholt wurde und wir zur Villa gefahren sind, war ich wirklich sehr aufgeregt“, gibt er zu.

Groß auf die Show vorbereitet hat sich der 26-Jährige nicht. „Klar wurde das Gym die Wochen vor der Show öfters besucht und man hat sich mental ein bisschen vorbereitet, aber sonst eigentlich nicht“, sagt er. Die Dreharbeiten der Produktion sind bereits abgeschlossen und die Teilnehmer längst wieder zuhause.

Auch andere Formate kommen in Frage

Und wie geht es nun weiter? „Mir hat das Ganze eine Menge Spaß gemacht und ich weiß, dass der Zuschauer mich nicht so erleben konnte wie ich eigentlich bin. Und das würde ich sehr gerne in einem weiteren Reality-Format zeigen. In mir steckt nämlich viel mehr als man denkt und gesehen hat“, sagt er.

Die erste Folge von „Make Love, Fake Love“ wird am Samstag, 2. März, um 23.25 Uhr bei dem Sender RTL ausgestrahlt.