Am Dienstag gegen 19:03 Uhr kam es auf der K 5945 zwischen Tuttlingen und Neuhausen ob Eck zu einem schweren Verkehrsunfall. Vier Menschen sind dabei schwer verletzt worden, darunter ein zehn Jahre altes Kind.

Ein 82-jähriger Fahrer fuhr mit seinem Pkw VW UP von Neuhausen in Richtung Tuttlingen und geriet auf Höhe Parkplatz Mattsteig aus bisher unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Dort krachte er in den Seat Arona eines 70 Jahre alten Ehepaars, in dem auch das Kind saß. Alle vier Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Die K 5945 war zur Unfallaufnahme bis etwa 22:30 Uhr gesperrt. Neben der Polizei waren die Feuerwehr Tuttlingen mit 4 Fahrzeuge und 40 Mann, 4 Rettungswagen, 2 Notarzteinsatzfahrzeuge sowie 2 Rettungshubschrauber im Einsatz.