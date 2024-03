Viele Ehrungen bei den Plätzlenarren

In der Generalversammlung der Narrenzunft am 22.März wurden viele Ehrungen langjähriger Hästräger, Mitglieder und Funktionäre ausgesprochen, die einen Großteil der Versammlung ausmachten. Hierbei erwies sich Zunftmeister Jürgen Thieringer geradezu als Showmaster. Mit Witz, Humor und jeweils passenden Worten für die Jubilare führte er zusammen mit seinem Vize die Ehrungen durch.

Mit dem Narrenzunftorden wurden als 10-jährige Hästräger der Plätzlenarren und Pfarrbach-Weiber geehrt: Andreas Borho, Laura Brosmann, Michaela Falk, Fabian Heidtke, Regina Ilg, Emily Ott, Jan Scherzinger, Tamara Scherzinger, Sandra Schikora

Als 20jährige Hästräger wurden mit dem Orden geehrt: Yvonne Grünwald, Krisha Liebermann

Für 25jährige Mitgliedschaft erhielten das Ehrenzeichen in Silber: Jutta Gassner, Tabea Kugel, Andreas Kuhn, Achim Lieb, Tanja Merkle, Bettina Schnee, Manfred Schuhmacher, Manuela Kupferschmid, Sandra Schuler, Adrian Seid, Sarah Seid,

Das Ehrenzeichen in Gold erhielten für 40jährige Mitgliedschaft: Michael Berens, Martina Bippus, Sabine Graf, Martina Mattes, Achim Ott, Robert Schleinkofer, Beate Schnee, Rudolf Wuhrer.

Für besondere Verdienste um die Narrenzunft wurden neun Mitglieder zu Ehrenmitgliedern ernannt: Günter Blankenheim, Helmut Fetzer, Roswitha Korn, Dietmar Krüger, Hans-Werner Nischt. Robert Scheibl, Hubert Schuhmacher, Beate Streicher, Kurt Thieringer

Seit 1994 gehören Viktor Benne und Karl-Heinz Weber dem Zunftrat an. In verschiedenen Gremiumsausschüssen und dem eingesetzten Engagement haben sie die Narrenzunft in all den Jahren mitgeprägt. Sie erhielten als Dank ein Bild der beiden Narrenfiguren. In den Dank wurden auch die Ehefrauen Claudia und Doris mit einbezogen, und mit Blumen bedacht.

Von 1992-2007 war Marc Wagner Zunftrat, Geschäftsführer und auch zweiter Zunftmeister. Bei seinem Austritt 2007 wurde er zum Ehrennarrenrat ernannt. Nach seiner Auszeit trat er 2020 erneut in das Gremium ein und gab die Ehrennarrenratschaft zurück.

Nun trat Marc Wagner erneut aus dem Zunftrat zurück. Für insgesamt 19 Jahren Narrenrat wurde er zum 2. Mal zum Ehrennarrenrat mit Urkunde ernannt und mit einem Geschenk und Blumen an seine Frau Rita verabschiedet. ZM Jürgen Thieringer bedankte sich bei seinem „Freund Marc“ aufs herzlichste für sein Engagement für die Narrenzunft.