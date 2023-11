Verwandtschaftstreffen in Möhringen

Markus Koch aus Möhringen organisiert derzeit verschiedene Verwandtschaftstreffen. Die Nummer drei in einer Reihe von acht Zusammenkünften fand am 4. November in Möhringen im Löwen statt. Getroffen haben sich dabei die Nachkommen von Edmund Hipp und Rosina Epple aus Fridingen („Stadtknechts“). Mit einem professionellen und informativen Vortrag von Markus Koch am Vormittag vor circa 60 Teilnehmern ‐ unter anderem auch aus der Schweiz und Amerika ‐ wurde das Treffen eine sehr gelungene Sache. Ortsvorsteher Günther Dreher ließ es sich nicht nehmen, den Verwandten nachmittags das Möhringer Rathaus zu zeigen und konnte hier mit einigen Details überraschen. So auch mit der Historie der Fridinger Künstlerfamilie Zoll, welche auch in Möhringen recht aktiv war. Unterstützt wurde Markus Koch im Vorfeld der Veranstaltung vom Fridinger Heimatkreis. Übrigens: Der Heimatkreis hatte 2002 ein ähnliches, ebenfalls sehr gut besuchtes Treffen in Fridingen im dortigen Löwen organisiert ‐ ebenfalls mit Teilnehmern aus Amerika. Mittlerweile, nach 21 Jahren, hat sich der Teilnehmerkreis um beinahe eine Generation verjüngt.

Der Heimatkreis Fridingen, der sich nicht nur genalogischen Themen verschrieben hat, macht bei der Gelegenheit auf eine nicht nur für Fridinger interessante Veranstaltung am 8. Dezember aufmerksam. Hier stellt der Heimatkreis im Rahmen eines kulinarisch und musikalisch betonten Heimatabends in der Gaststätte Knopfmacher seine neuen Bücher, welche regionale Sagen, mystische Orte und Gegebenheiten beinhalten, vor.