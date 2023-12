Verurteilte des Schemengerichts lösen ihre Urteile ein

Nach dem 11.11. und noch vor der neuen Fasnet haben die beiden Verurteilten des Möhringer Schemengerichts ihre närrische Schuld eingelöst. Das närrische Gericht, das eines der ältesten Bräuche der schwäbisch-alemannischen Fasnet bildet, konnte damit die Urteile aus der Hauptverhandlung vom „Schmotzigen“ Donnerstag vollstrecken.

Angeklagt war zum einen der oberste Narr der Schwenninger Fasnet, Lutz Melzer, Zunftmeister der Narrenzunft Schwenningen. Diese ist mit mehr als 2000 Mitgliedern der größte Verein in Schwenningen und Melzer selbst Narr durch und durch.

In der närrischen Zeitung der Schwenninger, dem Amtsblättle der Schwenninger Fasnet, war im Jahr 2021, als die Fasnet der Pandemie zum Opfer fiel, eine Anzeige erschienen. In dieser wurden Möhringer Fasnetbändel zum Verkauf angeboten. Mit dem Erlös sollte der Tuttlinger Landrat Bär, wie es dort hieß, „auf den Mond geschossen werden“.

Grund war damals, dass der Tuttlinger Landrat in der schwäbisch-alemannischen Fasnet für Aufsehen sorgte, als er auf ein striktes Fasnetbändel-Verbot bestand und die Möhringer ihre närrische Dekoration wieder abhängen mussten. Die Möhringer freuten sich zwar einerseits für die närrische Schützenhilfe aus der Neckarstadt, empfanden es dennoch als Frevel, den historischen Möhringer Narrenhimmel zum Kauf anzubieten.

Als Zunftmeister, so fand das Schemengericht, habe Melzer die Inhalte der närrischen Publikation zu verantworten. Melzer musste mündlich und schriftlich Abbitte leisten, was er bei einer Veranstaltung in der vollbesetzten Schwenninger Zunftstube tat. Als Symbol für die Einzigartigkeit des Möhringer Narrenhimmels, der während er fünften Jahreszeit über den Möhringer Hechtplatz gespannt ist, überreichte er Zunftmeister Simon Krug eine mobile Version des Narrenhimmels zum jederzeitigen Gebrauch.

Der Möhringer Zunftrat Andreas Maddaluno wurde verurteilt, weil er einen nicht unbedeutenden Arbeitseinsatz im von der Möhringer Kirchengemeinde betriebenen Freizeithaus „Gottesehre“ in der Höll/Dachsberg im Südschwarzwald durch eigene Aktivitäten torpediert haben soll. Zur Sühne musste er dort ein Wochenende mit Arbeitseinsatz - und geselligem Teil - ausrichten. Dies gelang ihm vortrefflich. Zum einen konnte an einer Mauer der einmaligen Unterkunft Hand angelegt werden. Schemenrichter, Narren und närrische Gäste verbrachten dort auch gesellige Stunden.