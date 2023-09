Verstärkung am Gymnasium Gosheim-Wehingen

Das Gymnasium Gosheim-Wehingen freut sich über personelle Verstärkung. Miriam Rompf verschlägt es aus der bayrischen Landeshauptstadt München auf den Heuberg. Sie war bereits in Bayern Lehrerin und hat die Fächer Mathematik und Physik im Gepäck. Alexandra Ertl ist gebürtig aus Schellhorn bei Pforzheim, hat ebenfalls schon Berufserfahrung, lebt in Geislingen an der Steige und ist in den beiden Sprachfächern Deutsch und Latein zu Hause.

Während Rompf und Ertl dauerhaft bleiben, wird das GGW leihweise für dieses Schuljahr auch von zwei Lehrern vom Gymnasium Trossingen verstärkt, die für einzelne Klassen ans GGW teilabgeordnet werden. Thomas Herrmann wird die Klassen 7, 9, 10 und 11 in evangelischer Religion unterrichten und Charalampos Kiriakidis eine achte Klasse im Fach Englisch. Bis zum 8. Dezember absolvieren auch die beiden Praktikanten Elena und Niklas Zepf (nicht verwandt und nicht verschwägert) ihr Schulpraxissemester am GGW. Niklas Zepf kommt aus Fridingen an der Donau und studiert Sport und Philosophie (Ethik) an der Universität Konstanz. Elena Zepf kommt aus Dürbheim und studiert Geschichte und Mathematik in Tübingen.