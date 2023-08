Verkehrsregeln lernen bei der Verkehrswacht in Tuttlingen

Am 29. August war es soweit. Neun Kinder und zwei Erzieherinnen des Kindergartens St. Elisabeth in Fridingen fuhren mit dem Bus nach Tuttlingen, um die Verkehrswacht zu besuchen. Herr Vogt von der Verkehrspolizei begrüßte die Kinder und betreute das Programm zusammen mit seiner Frau und seiner Tochter. Mit dem Bobby–Car fuhren die Kinder den Parcours und lernten so ganz konkret, dass man am Zebrastreifen anhalten muss, um die Fußgänger über die Straße zu lassen und an der Ampel, dass man bei Rot warten und erst bei Grün wieder weiterfahren darf. Nach einer Frühstückspause vertieften die Kinder an einer Plakatwand das gelernte Wissen. Verkehrsregeln lernen für den Alltag, das ist ein großes Anliegen der Unfallkasse Baden–Württemberg, die hinter diesen Projekttagen steht. Es war ein sehr interessanter Vormittag für alle Kinder.

