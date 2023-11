Verfassungsschutz-Spezialistin klärt auf

Was braucht es, wenn man aus einer pluralen, komplexen Welt einen autoritären oder totalitären Staat und eine ethnisch und politisch homogene Gesellschaft machen will? Ein Gut-Böse-Weltbild, Opfererzählungen, Verschwörungserzählungen, die Komplexität „eindampfen“, die Mehrheit vertreten, sich überlegen benehmen und „die Lösung“ haben, den Anspruch auf Absolutheit. Und: Durch Bedrohungsszenarien, Ansprache in Wut, Angst, Empörung die Menschen emotionalisieren.

Wem das bekannt vorkommt? Genau: All das sind Methoden, wie sie Rechtsextreme anwenden. Klar ist, das ist mit Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit unserer Freiheitlich Demokratischen Grundordnung nicht vereinbar ist.

Eine ausgewiesene Spezialistin hatten die beiden Kirchen und die Initiative KZ Gedenken ins Martin-Luther-Haus eingeladen: die promovierte und habilitierte Rechtsextremismus-/ Rechtsterrorismus-Forscherin Theresa Nentwig, die als wissenschaftliche Referentin beim Landesamt für Verfassungsschutz arbeitet.

Der Saal war voll, es musste sogar nachgestuhlt werden.

Vielen dürften die Ohren geklingelt haben: Campact Magazin, „Die Heimat“ und andere arbeiten mit solchen Methoden, beschwören den „großen Austausch“ („Die Wahrheit hinter…“)

Neu ist, dass Rechtsradikalismus sehr stark virtuell, also im Internet tätig ist, dass er international ist und dass es eine Entgrenzung gibt. Zum Beispiel, wenn die Ermordung von Walter Lübke gefeiert wird. Identitäre arbeiten mit Begriffen wie „Re-Migration“, bekämpfen ethnisch pluralistische Gesellschaften, auch in Kreisen der AfD zu finden.

Rund 100 Identitäre im Land, 500 deutschlandweit werden beobachtet. Darunter „Wackere Schwaben“ und ähnlich lautende Gruppen. Sie nennen sich immer wieder um.

Problematisch: Diese radikalen und gefährlichen Gedanken sickern immer weiter in die Mitte der Gesellschaft, so Nentwig, die die aktuelle „Mitte Studie“ nannte. Am „immunsten“ sind interessanterweise die über 65-Jährigen. Am ehesten bereit, diesen Gedanken zu folgen, sind die 18- bis 34-Jährigen. Insgesamt 23 Prozent aller Deutschen hielten die AfD für eine „normale Partei“ die Ursachen seien vielfältig. Zentral: Angst vor Veränderung, sozioökonomischen Abstiegsängste („jemand nimmt mir was weg).

In der anschließend Diskussion ging es vor allem darum, wie damit umzugehen sei.