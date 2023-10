Vereinsausflug Turnerbund Weilheim

Am vorletzten Septemberwochenende zog es 75 Turnerbundler zum Vereinsausflug nach Dornbirn, Feldkirch und Scheidegg. Traditionell traf sich die Gruppe um Andreas Hipp morgens in Weilheim an der Jahnhalle. Wir fuhren mit drei Bussen in Richtung Österreich. Die Teilnehmer zwischen 1 und 87 Jahren waren alle pünktlich und man startete in Richtung Friedrichshafen. Hier legten wir eine Frühstückspause ein. Es gab Hefezopf sowie Brezeln und Kaffee, Kaba und Sekt. Das Wetter spielte mit und man konnte das Frühstück genießen.

Weiter ging es dann zur Inatura, Dornbirn. Die vielfältigen Eindrücke der Bodenseeregion und der Voralpen wurden hier eindrücklich erklärt und es gab viele Mitmachangebote, Filme und allerhand zu erkunden. Weiter führte uns die Reise nach Feldkirch. Hier erwartete die Teilnehmer das schmucke Städtchen mit vielen kleinen Gassen und man konnte die 800-jährige Geschichte der Stadt anhand des Stadtbildes erkunden.

Nach einer kurzen Anfahrt bezog die Gruppe dann Unterkunft in Rankweil. Am Abend genossen alle das Abendessen und der Tag fand in der Hotelbar seinen Ausklang.

Nach einem reichhaltigen Frühstücksbuffet machte sich die TB-Familie auf in den Skywalk Allgäu. Mit seinem Baumwipfelpfad und einem Aussichtsturm, der die ganze Bodensee- und Allgäuregion überblicken ließ, konnte man bei super Herbstwetter alles in Augenschein nehmen. Der Barfuß-Pfad sowie die Erlebnispfade im Wald mit Rutschen und Attraktionen luden zum Verweilen ein. Die im ganzen Park platzierten Sonnenliegen waren auch ein gern besuchtes Objekt.

Nachdem wieder alle am Bus angekommen waren, fuhr uns Michel und Reinhold wie gewohnt sicher zurück nach Weilheim ins Vereinslokal Krone, wo der Abschluss des zweitägigen Ausflugs stattfand.