Verein floriert vorzüglich

Eine uralte Bauernregel besagt: „Du dir die Finger danach leckst, wenn dein Verein gen tausend wächst.“ Sagt man. Jedenfalls wurde auf der Mitgliederversammlung des DAV Spaichingen am 23. Februar die erfreuliche Entwicklung der Mitgliederzahlen auf mittlerweile 975 verkündet. Die Gründe hierfür sind offensichtlich: Eine extrem lebendige Gruppenarbeit (33 Ausfahrten gab es im letzten Jahr), etliche öffentliche Veranstaltungen (Edelweißfest, Kinderferienprogramm, und mehr), solide Finanzen und eine sensationelle Jugendarbeit bilden eine solide Basis und tragen entsprechend Früchte.

Für den evolutionär noch recht jungen Homo alpenvereiniensis ergibt sich somit folgender Lebenszyklus: Kurz nach der Geburt wird das Junge bereits von der Familiengruppe in die Berge mitgenommen. Jugend und Adoleszenz verbringt das possierliche Kerlchen unter seinesgleichen in der örtlichen Jugendgruppe, wobei es zu ersten Kontakten mit der Mountainbikegruppe kommen kann. Letztere hat ihr Revier am Zundelberg, das sie mit allerlei Holzkonstruktionen und Erdwällen markiert. Mit Erreichen der Geschlechtsreife wechseln Männchen und Weibchen in die Klettergruppe, die ihren Bau in der Alten Halle hat, aber auch im Donautal und sogar in den Alpen anzutreffen ist. Ausgewachsene Exemplare wurden auch schon auf Hochtouren in glazialen Regionen gesichtet. Nach Aufzucht des eigenen Nachwuchses (siehe Familiengruppe) kann sich der Homo alpenvereiniensis dann noch der Seniorengruppe anschließen, in welcher er zur Vollendung reift.

Apropos gereift: Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Silvia Jung, Fritz Fuchshuber, Klaus Straub und für 25-jährige: Margarete Class, Jutta Höss, Sandra Schwarz, Johannes Bächler, Ludwig Geipel, Jürgen Höss, Thorsten Schwarz, Andreas Wuhrer. 18 Jahre lang managte Joachim Reger vorbildlich die Kasse und wird jetzt von Franziska Steger abgelöst. Vielen Dank an beide. Es gäbe noch so viel zu berichten, wäre da nicht die ganz wichtige Regel: „Details sind vielen Lesern schnurz, drum fass’ dich kurz!“