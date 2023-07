Verabschiedung von Birgit Karpf–Ströbel nach 32 Jahren

Die Kinder und die Erzieherinnen des Kindergarten Liptingen verabschiedeten Birgit Karpf–Ströbel nach 32 Jahren in den Ruhestand.

Mit dem Kindergartenlied eröffneten die Kinder mit ihrer Leiterin Birgit Wehrlein die feierliche Verabschiedung und hatten sich auch einiges einfallen lassen, da Birgit Karpf–Ströbel einmal gesagt habe, dass sie nach Eintritt in den Ruhestand eine Kreuzfahrt machen wolle. Unter diesem Motto: „Eine Kreuzfahrt, die ist lustig“, wurde sie zu einer persönlichen Kreuzfahrt eingeladen.

So konnte man sie im Schiff, mit Hut und Sonnenbrille, im Bikini, an der Bar, beim Dinner und beim Landgang sehen. Bürgermeister Joachim Löffler, wie auch die Elternvertreterin, Stefanie Breinlinger, hatten von zahlreichen Erlebnissen über das Tun von Birgit Karpf–Strobel zu berichten.

So hat sie am 1.8.1991 als Gruppenleiterin im jetzigen „Alten Kindergarten“ begonnen. Bereits im November wurde sie Leiterin des zweizügigen Kindergartens. Der von 1994 mit einer Kleingruppe anfing und 2001 zur Regelgruppe wurde. Zum 1.8.2009 gab sie die Kindergarten Leitung auf eigenen Wunsch ab blieb aber als Gruppenleiterin. Sie habe ihre Arbeitszeit ab Januar 2013 auf 80% reduziert und ab 2020 auf 50%. Im August 2016 feierte Birgit Karpf–Ströbel ihr 25–jähriges Dienst Jubiläum und nun zu 1.08.2023 in den Ruhestand.

Sie habe es vortrefflich verstanden, die Kinder– und Elterninteressen zu berücksichtigen und dabei auch Personal Fragen und Trägerthemen zu beachten. Karpf–Ströbel sei eine der einigen Bediensteten, die bereits bei seinem Dienstantritt vor 31 Jahre bei der Gemeinde beschäftigt war und auch stets verlässlich ihre Pflichten erfüllt hat.

Zum Programmende hatte die Leiterin des Liptinger Kindergarten Birgit Wehrlein und das Team noch ein Abschiedslied für ihre Birgit parat. Nach der Melodie „Katzentatzentanz“ sangen sie und auch die zahlreichen Eltern und Gäste kräftig für sie.