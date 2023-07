Verabschiedung der Vorschüler in Hausen ob Verena

Am Mittag des 20. Juli trafen sich all unsere „Riesen“ in diesem Jahr, mit ihren Eltern zu einer gemeinsamen Andacht mit Herr Pfarrer Figel. Die Kinder hatten fleißig ein paar Lieder, wie zum Beispiel das „Kindermutmachlied“, für diesen Anlass geübt.

Herr Figel brachte Maus Knuddel mit und einen Hut. Er verdeutlichte so den Kindern, wie es ist von Gott „behütet“ zu sein und erklärte, dass dieser immer bei uns ist. Auch wenn die Zukunft als Schüler, sie nun vor neue Herausforderungen stellen wird, wissen sie dass immer einer bei ihnen ist. Die Kinder, Eltern und auch die Erzieherinnen hatten zudem noch Fürbitten vorbereitet. Zum Abschluss der Andacht, las Herr Figel noch ein Segensgebet vor, welche die Kinder mit Bewegungen verdeutlichten.

Zu diesem Anlass hatten auch alle Vorschüler als Symbol für ihren weiteren Lebensweg, ihre Schulranzen mitgebracht, den sie stolz schon zu der Andacht vor sich abstellten. Im Anschluss, erhielten die Riesen noch ihr Abschiedsgeschenk und es wurden mit Schulranzen bepackt, noch ein paar Erinnerungsfotos gemacht.

Auch die Erzieherinnen erhielten jeweils noch ein kleines Geschenk als Dankeschön. Für Groß und Klein gab es noch ein Glas Sekt und Kindersekt, um gemeinsam auf die vergangenen Kindergartenjahre anzustoßen. Beim gemütlichen Beisammensein wurden die ein, oder anderen Erinnerungen an die vergangenen Kindergartenjahre ausgetauscht.

Herzlichen Dank gilt auch Herr Pfarrer Figel für die schöne Mitgestaltung der Andacht.