VdK Kreisverband auf großer Fahrt

Der diesjährige Ausflug des Sozialverbandes VdK stand unter dem Motto „Fahrt ins Blaue“. Unter der Leitung des rührigen Vorsitzenden Rupert Engesser bestiegen die Teilnehmer den Bus der Firma Echtle in Donaueschingen.

Die erste Rast mit einem Sektfrühstück wurde auf dem „Döbele“ in Konstanz eingelegt. Nach dieser Stärkung ging es in die Schweiz nach Staad bei Rorschach. Auf dem Kursschiff „Rhyspitz“ wurde die Fahrt auf dem Bodensee und dem Altrhein nach Rheineck genossen. Es folgte ein Umstieg auf die Zahnradbahn nach Walzhausen.

Die weitere Fahrt erfolgte mit dem Postbus nach Halden auf 800 Meter Seehöhe. Im vier Sternehotel Heiden wurden wir bereits zum Mittagessen erwartet. Vom Speisesaal konnte man auch die tolle Aussicht auf den Bodensee genießen. Nach dieser Stärkung ging es zu Fuß zum Bahnhof, um von dort wieder mit der Zahnradbahn den Abstieg nach Rohrschach an den Bodensee vorzunehmen, wo der Bus die Reisende wieder aufnahm.

Die Fahrt ging dann um Bregenz herum durch den Pfändertunnel wieder nach Deutschland. Das Ziel war der Brauereigasthof „Schöre“ in Dietmannsweiler bei Tettnang. Im lauschigen Biergarten wurde bei hauseigenem Bier und Vesper sich nochmals gestärkt, um von da die Heimreise anzutreten.

Auch deckten sich ein Teil der Teilnehmer noch im Hofladen mit Produkten des Hauses ein. Ab hier fand auch ein Fahrerwechsel statt, da die gesetzliche Lenkzeit unseres Fahrers erreicht war. So wurden wir vom Chef der Firma Echtle persönlich an den Ausgangspunkt zurück gebracht. Die Dankesworte von Elisabeth Stoffler an die Organisatoren Rupert und Monika Engesser, brachte die Meinung Aller zum Ausdruck: „Dies war ein toller und erlebnisreicher Tag.“