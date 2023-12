Unternehmerfrühstück in Spaichingen

Die besondere Eventlocation Alte Halle (eventart Prod., Tim Bockmüller) beherbergte am Mittwoch Morgen eine gelungene Veranstaltung von Unternehmerinnen und Unternehmern. Steffen Hoss, Redner und Experte auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz (KI), begeisterte die Teilnehmer mit einem Vortrag über die Möglichkeiten der KI im arbeitserleichternden Einsatz in Industrie und Handel.

Die Veranstaltung, in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg, bot nicht nur eine ideale Plattform für interessante Informationen, sondern war auch gut besucht. Die Teilnehmer profitierten von Hoss' fundiertem Wissen und erhielten Einblicke in innovative Wege, wie KI die Arbeitsprozesse in ihren Unternehmen optimieren kann.

Philipp Hilsenbek, Vertreter der IHK, betonte die Bedeutung solcher Kooperationen und hob die hohe Resonanz des Unternehmerfrühstücks hervor. Die gelungene Veranstaltung förderte nicht nur den Wissensaustausch, sondern stärkte auch das Netzwerk der Teilnehmenden.