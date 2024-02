Besonders junge Menschen kommen an diesem Wochenende auf ihre Kosten: am Gymnasium, im Gottesdienst oder beim Break Dance! Aber auch für die älteren Semester ist etwas dabei.

Gymnasium von seiner besten Seite

Wann: Freitag, 23. Februar, 14.30 bis 17.30 Uhr

Wo: Gymnasium Gosheim-Wehingen

Eintritt: kostenlos

Soll das Kind wirklich aufs Gymnasium? Und wenn ja, auf welches? Um Eltern diese Entscheidung zu erleichtern, lädt das Gymnasium Gosheim-Wehingen am Freitag zum Tag der offenen Tür ein. Vorgestellt werden Lehr- und Lernmethoden des Unterrichts, pädagogische Konzepte, Sachthemen und Experimente, Projekte, Musik, Theater, Sport und Spiel. Die Schüler der Klassen 10 präsentieren die mit Unterstützung der Kooperationspartner Facharbeiten in NWT. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Shoppen für den Nachwuchs

Wann: Samstag, 24. Februar, 11 bis 13.30 Uhr, für Schwangere ab 10 Uhr

Wo: Böttingen, Gemeindehalle

Eintritt: kostenlos

Gebrauchte Klamotten für Kinder sind gefragt. Böttingen reiht sich nun mit einem eigenen Angebot in die Termine der Kinderkleiderbörsen ein. Von Kinderkleidung bis Größe 176, Spielzeug, Umstandskleidung, Reisebetten und Kinderwagen, Büchern und Autositzen ist laut Veranstalter alles dabei. Kaffee und Kuchen gibt es auch.

Tanzen, aber richtig!

Wann: Samstag, 24. Februar, 14 Uhr

Wo: Kulturkasten, Katharinenstraße 9, Tuttlingen

Eintritt: kostenlos

Beats, Breaks, Moves - am Samstag lädt der Kulturkastenverein zu einem besonderen Bewegungsprogramm ein: Kinder- und Jugendgruppen des TSC Schwenningen zeigen in Breaking- und Hiphop-Shows ihre Tanzkünste, Fabian Vasse und Florian Ruhland bieten anschließend Workshops für Einsteiger und Fortgeschrittene, für kleine wie für große Tänzer.

Jede und jeder ist eingeladen. Am Abend ab 17.30 Uhr geben Los Vandalos ein Livekonzert: Das Trio spielt Latin-Musik. Bestehend aus drei Berufsmusikern lädt die Band zum Tanz ein! Die Veranstaltung soll der Auftakt werden zu einem regelmäßigen Hip-Hop-Tanzprogramm - jede und jeder ist willkommen, daran mitzuwirken - Kukav bietet den Raum und die Plattform.

Gottesdienst mit Grillwurst

Wann: Samstag, 24. Februar, 19 Uhr

Wo: Rietheim, Evangelische Kirche, Rathausplatz 1

Eintritt: kostenlos

Das Evangelische Bezirksjugendwerk lädt Jugendliche aus der Region zusammen mit der Evangelischen Kirchengemeinde Rietheim-Weilheim zu einem überregionalen Bezirks-Open-House-Jugendgottesdienst ein. Predigen wird Mathias Katz, Bezirksjugendreferent und Projektreferent mobil4you beim Evang. Bezirksjugendwerk Tuttlingen.

Das Thema „Was bringt’s eigentlich“ haben die Jugendlichen und jungen Erwachsenen des Open-House-Teams selbst gewählt. Jeder und jede hat in kleinen Teams verantwortliche Aufgaben übernommen. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es im Freien rings um das Pfarrhaus und Kirche Grillwurst und Getränke. Fackeln, Feuertonnen und Lichterketten, Action bei Kickern laden alle noch in besonderer Atmosphäre zum Begegnen ein.

Wanderung mit Geschichten

Wann: Sonntag, 25. Februar, 14 Uhr

Wo: Start am Lembergparkplatz, Gosheim

Eintritt: Unkostenbeitrag

Die Erzählkünstlerin Karin Putz lädt zu einer Geschichtenwanderung ein. Für die etwa vier Kilometer lange Strecke werden rund 2,5 Stunden benötigt. Passend zum Motto „Winterzeit ist Geschichtenzeit“ erzählt Karin Putz an ausgewählten Plätzen Märchen und Sagen zum Thema Winter. Informationen unter 015153341686, per Mail unter [email protected] oder online unter www.karin-erzaehlt.de.