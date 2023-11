Una settimana nella città eterna

Eine Woche Roma! Italien pur: Das volle Programm sowohl in kultureller als auch in kulinarischer Hinsicht. Die Trossinger Abiturienten brachen im Oktober zu ihrer Studienfahrt und gleichzeitig schönsten Schulwoche ihrer Kursstufenzeit auf.

Bei sommerlichen Temperaturen ließ sich der deutsche nasskalte Herbst doch schnell vergessen: Abendessen open air, ein Spaziergang zum Colosseo, das in seiner abendlichen Beleuchtung ganz besonders stimmungsvoll anmutet, und ein gelato auf dem Rückweg rundeten den ersten Abend in Rom perfekt ab.

Die Woche war gut organisiert: Beim Frühstück wurde alles Organisatorische geklärt; zu den geplanten Sehenswürdigkeiten hatten die Schüler Kurzreferate vorbereitet. Auch gab es Zeit zur freien Verfügung. Natürlich wurden auch römische Spezialitäten ausprobiert wie Supplì, Pizza alla Romana und Spaghetti alla Carbonara ‐ assolutamente delizioso!

Am Dienstag standen die Besichtigung der Chiesa San Pietro, deren Cripta, das Pantheon, die Piazza di Spagna und die Fontana di Trevi mit beinahe schon obligatorischem Münzeinwurf auf dem Programm. Als am Ende des Tages die Smartwatches 27.000 Schritte gezählt hatten, waren alle nicht nur hundemüde, sondern auch absolut überwältigt von der Architektur, der Atmosphäre, aber auch dem Lifestyle der Stadt.

Das größte im antiken Rom erbaute und durch seine Gladiatorenkämpfe berühmte Amphitheater bestaunten die Gymnasiasten am Mittwoch. Nach dem Kolosseum ging es zum Palatinhügel mit den beeindruckenden Farnesischen Gärten, zahlreichen Brunnen, Teichen und Pinien. Trotz der Hitze wagten sie beim Nationaldenkmal „Vittorio Emanuele“ den Aufstieg zur Terrasse und wurden mit einem wundervollen Ausblick über die Stadt belohnt!

Am Donnerstag ging es in die Katakomben von San Callisto. Im Kontrast dazu genossen die Abiturienten „La dolce vita“ am Nachmittag in Kleingruppen. Vor der Rückfahrt am Freitag um 20.30 Uhr wurde auch der letzte Tag noch voll mit der Besichtigung der vatikanischen Museen und Sixtinischen Kapelle ausgenutzt.

Was bleibt, sind Erinnerungen an eine sehr schöne, ereignisreiche Woche, was nicht nur am interessanten Reiseziel lag, sondern vor allem an der sehr sympathischen Gruppe. Obwohl die Schrittzähler samt ihrer Träger ununterbrochen liefen, blieben alle hoch motiviert, voller Energie und offen für neue Erfahrungen und unvergessliche Momente ‐ Grazie Roma!