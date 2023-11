Umwelt- und Wandervereine wählen neues Vorstandsteam

Die Mitglieder der ARGE der Tuttlinger Wander,- und Umweltvereine haben sich jüngst in den Räumlichkeiten des BUND-Umweltzentrums zu ihrer Herbstversammlung getroffen. „ARGE“ steht für „Arbeitsgemeinschaft“ - an der etliche Tuttlinger Wander- und Umweltvereine mit ihren Delegierten mitwirken. Fast 60 Jahre alt ist die ARGE der Tuttlinger Wander- und Umweltvereine mittlerweile - im kommenden Jahr steht das nächste Jubiläum an.

Höhepunkt des Abends waren die Neuwahlen des Vorstandes. Diese wurden notwendig, da die bisherigen Vorsitzenden Albrecht Manz und Hans Scheuring, nach 15-jähriger bzw. elfjähriger Tätigkeit die Verantwortung in neue Hände abgaben. Neu gewählt wurden Gunter Müller ( Deutscher Alpenverein) und Dr. Hannes Egle (Nabu).

Im Verlauf des Abends wurde die äußerst engagierte Arbeit für den Natur und Umweltschutz von Albrecht Manz gewürdigt. Viele Projekte in Tuttlingen wurden durch ihn angeschoben und andere kritisch, aber immer sachlich und mit viel Wissen, begleitet. Sein Angebot den neuen Vorstand weiter zu beraten, wurde gerne angenommen. Auch für die Zukunft wird das Hauptaugenmerk des neuen Vorstandes darauf gerichtet sein, alle in Tuttlingen vertretenen Wander- und Umweltverbände mit einer Stimme sprechen zu lassen.

Zum Schluss bedankte sich Albrecht Manz für die gute, konstruktive Atmosphäre bei der Zusammenarbeit mit den Delegierten der ARGE. Vor allem in der Frage der Donaugestaltung sei es für ihn nicht leicht gewesen, die teils konträren Meinungen unter einen Hut zu bringen, sagte er. Er wünsche sich sehr, dass alle Vereine sich für das Gelingen des neuen Vorschlages - eines geringen Anstaus am Donauwehr als Kompromiss - einsetzen.