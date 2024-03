Normalerweise gehen öffentliche Einrichtungen mit angeblichen UFO-Sichtungen sehr behutsam um. Nicht so das Landratsamt Tuttlingen. An Bushaltestellen und anderen Stellen im Kreis verkünden Plakate, dass unbekannte Objekte im Landkreis Tuttlingen aufgetaucht sind. Es gibt sogar eine eigene Webseite dazu. Stellt sich die Frage: Kommen die in guter Absicht?

Ursprung in den USA

Das UFO-Phänomen gibt es noch gar nicht so lange. Erst seit 1947. Damals hat der US-amerikanische Amateurpilot Kenneth Arnold das erste Mal von neun schimmernden unidentifizierten Flugobjekten berichtet, die er beobachtet haben will. Seitdem gibt es immer wieder Berichte, dass die Regierung Beweise für Aliens zurückgehalten haben soll.

Ihre Existenz lässt sich nicht leugnen." Webseite des Landratsamts

In Tuttlingen geht man da völlig offen damit um. „Ihre Existenz lässt sich nicht leugnen!“, heißt es auf der offizielle Webseite ufos-landkreis-tuttlingen.de. Und noch etwas ist anders: Während UFOs für Unbekannte Flugobjekte steht, handelt es sich bei den UFO-Sichtungen in Tuttlingen um „unbekannte fahrende Objekte“. Monster auf Rollen?

Das Landratsamt hat im ganzen Kreis plakatiert. (Foto: Juliane Diener )

Nichts für schwache Nerven

Was jetzt kommt, ist nichts für schwache Nerven: die Augenzeugenberichte. „So was habe ich noch nie gesehen“, bekennt Kapuzenpulliträger Moritz H. (19), umhüllt von Dunkelheit und Schwärze, auf der Webseite.

Stellen Sie sich nun dramatische Musik vor - die Geigen aus dem Film „Psycho“ - bevor Sie weiterlesen: Nächtliche Sichtung bei Nendingen, 23.21 Uhr, in nördlicher Richtung. „Ich seh da tatsächlich ein helles Licht. Es kommt näher. Was jetzt“, fragt offenbar eine Reporterin, ehe die Audio-Aufnahme plötzlich abbricht.

Vor allem nachts und an den Wochenenden entdeckt

„Hey, was isch denn do scho los?“, ist auch ein Hobbyfotograf mit fragwürdigem Dialekteinschlag zu hören, der kurz vor 6 Uhr am Dreifaltigkeitsberg unterwegs war. Er berichtet von „so einer Art UFO“, das aufsteigt.

Auch in Trossingen gab es eine unheimliche Bewegung: „Ein Riesending, ein komisches Objekt, ein ganz helles Licht.“ Dann überschlagen sich die Schallwellen. Gefahr eines Ohrinfarkts - oder Kampfmittel der unbekannten Invasoren?

Das Standbild eines vom US-Verteidigungsministerium veröffentlichten Videos zeigt ein Unidentifiziertes Flugobjekt, das von Piloten der US-Marine gesichtet wurde. Klar ist: Die Tuttlinger UFOs sehen anders aus. (Foto: dpa )

Das Landratsamt wird mit Anfragen geflutet. Um für Transparenz zu sorgen, gibt es deshalb geballt Infos und Fakten auf der Webseite.

Was kommt da auf uns zu?

Erste und wichtigste Frage: Geht von den UFOs eine Gefahr aus? Das könne klar verneint werden (Uff!). Sie scheinen zwar hin und wieder in Kontakt mit Menschen zu kommen, es gibt aber keine Berichte über irgendeine Gefährdung. Offenbar sind die unbekannten fahrenden Objekte knapp drei Meter hoch und etwa 7,50 Meter lang. Die Beschreibungen ähneln sich.

Was hinter der Kampagne steckt, will das Landratsamt im April ganz lüften. (Foto: Landratsamt Tuttlingen )

Viele Aliens bevorzugen den menschlichen Körper als Wirt, um dort aus einem Kokon aus Schleim und Sabber ihren Nachwuchs zu gebären. Nicht so in Tuttlingen. Nachkommen wurden nicht gesichtet.

Eher langsame Objekte

Und anders als hochgezüchtete Cyborgs sind die Unbekannten Tuttlinger auch nicht überbordend schnell: Sie bringen es gerade mal auf bis zu 100 Stundenkilometer. Manche seien auch deutlich langsamer. Gemütliche Außerirdische? Wie nett!

Wer jetzt neugierig geworden ist und auf die Jagd gehen will: Die UFOs wurden meist abends oder nachts gesichtet, teilweise aber auch tagsüber, und vor allem an Wochenenden. Abschießen ist nicht, sie stehen unter dem Schutz öffentlicher Einrichtungen. Jede Beschädigung ist strafbar.

Stellt sich die große Frage, was sie von uns wollen. „Es ist noch etwas zu früh, um das genau zu sagen“, so Laura Zisterer, Pressesprecherin des Landratsamts. Sie scheinen sich derzeit in einer Art „Testbetrieb“ zu befinden, fügt sie an. Im April wisse man voraussichtlich mehr.

Bis dahin empfiehlt es sich, sich schlau zu machen und zu informieren. Die Redaktion schlägt vor, sich alle vier Teile der Original-Reihe der Alien-Saga anzuschauen, um dann mit „Men in Black“ weiterzumachen.

Vom Land gefördert

Gefördert werden die UFO-Beiträge in Tuttlingen übrigens vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, mit dem Verweis, dass es sich um eine ÖPNV-Kampagne des Landkreises Tuttlingen handelt.

Plakataktion Hier gibt's die Infos Wer sich weiter informieren will, kann das im hier machen.

Vielleicht für das neue Ruf-Bus-System, das im Juni starten soll? Wie auch immer. Bei UFO-Züchtungen mit staatlicher Unterstützung aus dem Ländle gilt: Die könnet älles - außer Hochdeutsch!