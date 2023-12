Wie verbringen Maria und Josef heutzutage Weihnachten? Reporter wollen es herausfinden und erleben eine Überraschung.

Ein bisschen Stroh im Stall, eine Krippe samt Mini-Jesus, Maria, Josef und natürlich Ochs und Esel. Zack, fertig ist die Weihnachtszenerie anno Christi Geburt. Wissen wir. Aber wie verbringen Maria und Josef heutzutage eigentlich Heiligabend? Wollen wir rausfinden. Also kleine Suche im Telefonbuch. Direkt ein Treffer, die Kollegin greift zum Hörer, bei Maria und Josef klingelt das Telefon.

Wobei das jetzt so doch gar nicht stimmt. Es stellt sich heraus, die Angerufene heißt gar nicht Maria, sondern trägt einen ganz anderen Namen - der nicht ansatzweise in die Richtung Maria geht. Eher so das Kaliber Ingeborg. Warum? Weiß die Frau auch nicht, das sei schon seit 30 Jahren falsch im Telefonbuch, die Telekom ändere das nicht. Halleluja. Aus der Geschichte wird wohl nichts.

Bleibt noch eine andere Option: Wir finden einen Jesus im Telefonbuch. Obwohl. Bei unserem Glück heißt der dann Werner.