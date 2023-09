Über 40 Jahre Harmonika–Club Seitingen–Oberflacht

Um den engagierten Einsatz von Helfern und Unterstützern zu würdigen, lud der Harmonika–Club zu einem Sommer–Grillfest ein. Besonders hervorgehoben wurden diejenigen, die seit mehr als 40 Jahren dem Verein die Treue halten — Gründungsmitglieder, die mit ihrem langjährigen Engagement die Grundpfeiler des Vereins bilden.

Das Vereinsjubiläum vor zwei Jahren musste aufgrund der Corona–Pandemie leider ausfallen, so dass die Ehrungen nicht im Rahmen eines Konzerts oder der Hauptversammlung stattfanden, sondern bei einem herzlichen Grillfest. Ralf Sulzmann, als einer der Vorstände des Vereins, erinnerte in seiner Rede an die Ereignisse seit dem 25–jährigen Vereinsjubiläum: Dirigentenwechsel über die Zusammenlegung des Jugend– und Hauptorchesters bis hin zu innovativen Konzertformen im Gemeindezentrum, wie dem unvergesslichen Krimi–Konzert und einer musikalischen Kreuzfahrt, bis hin zum Musik–Quiz „Wer wird Musikär“ sowie „Musik aus Film, Funk und Fernsehen“ hat der Verein in den vergangenen Jahren viel bewegt. Auch in der Vorstandschaft gab es ruhestandsbedingt einen größeren Wechsel: Seit fünf Jahren gibt es eine Dreierspitze mit Melanie Tobjinski, Teresa Steri und Ralf Sulzmann in der Vorstandschaft.

Der neue Dirigent, Mario Nortmann, der kurz vor dem Ausbruch der Corona–Pandemie seine Tätigkeit aufnahm, überbrückte die herausfordernde Zeit mit einem kreativen Videoprojekt und motivierte die Mitglieder, weiterhin gemeinsam zu musizieren. Dass das gelang, zeigte sich eindrucksvoll bei einem Auftritt auf der Landesgartenschau in Überlingen.

Das Jahr 2023 war besonders arbeitsreich, mit Höhepunkten wie dem Jahreskonzert „Akkordeonklänge in der Kirche“. Ein gemeinsames Konzert mit dem Gospelchor „Overjoyed“ vor einem begeisterten Publikum bildete einen unvergesslichen Höhepunkt für das Orchester. Nur eine Woche später folgte dann bereits das Dorffest.

Der Harmonika–Club dankt der Turngemeinschaft für die Überlassung des Turnerheims. Ein besonderer Dank geht an alle Helfer und langjährigen Mitglieder, die den Verein über die Jahre hinweg unterstützt und geprägt haben. Jene, die nicht am Grillfest teilnehmen konnten, werden die Ehrungen im Rahmen einer „Haustürehrung“ erhalten.

Zu hören gibt es das Orchester wieder am 24. September beim Museumsfest des Deutschen Harmonikamuseums am Trossinger Kilbemärt.