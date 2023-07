Über 200 Oldtimer treffen sich beim Automobilclub

Am 2. Juli hatte der Automobilclub Tuttlingen im ADAC wieder zum Classic Tag in Tuttlingen eingeladen. Die elfte Ausgabe sollte es werden und wurde auch zum vollen Erfolg.

Über 200 Oldtimerenthusiasten trafen sich mit ihren klassischen Automobilen auf dem Gelände des Autohaus Graf–Hardenberg in Tuttlingen.

Der Automobilclub präsentierte auf drei verschiedenen Ausstellungsflächen historische und klassische Automobile vom Youngtimer bis hin zum klassischen Rennwagen. In einer Halle wurden BMW Fahrzeuge anlässlich dem 50. Geburtstag der M–Sportline gezeigt. Bekannte Modelle aus der Jugend der Modellreihen M1, M3 und M5 in verschiedenen Ausführungen konnten von den Besuchern bestaunt werden. Diese Ausstellung war ursprünglich für den bereits vorgesehen Termin in 2022 geplant und konnte dann leider aufgrund Corona nicht durchgeführt werden. Zwei getunte BMW 2002ti rundeten die Ausstellung ab.

In einer zweiten Halle ging es mehr um Rennsportfahrzeuge aus verschiedenen Clubsportserien oder auch aus der DTM. Neben Audi quattro, Renault Alpine, Lamborghini, Porsche GT, oder Audi TT–R aus der DTM und Ford Capri und Ford Gescort konnten die Besucher auch an einem Stand für Modellautos die eine oder andere Rarität käuflich im kleineren Maßstab erwerben.

In einer weiteren Halle wurde dem Thema Zweiräder gewidmet, denn die Ursprünge des Automobilclub Tuttlingen entstammen aus einem Rollerclub. Hier wurden großvolumige Maschinen von Honda, BMW, Benelli, Ducati usw., aber auch einige Mofas und Mopeds bis hin zum Velo Solex gezeigt.

Ein rundum gelungenes Treffen der Oldtimerfreunde beim Automobilclub Tuttlingen. Zahlreiche Oldtimerfreunde haben am Sonntag, 2. Juli, die Veranstaltung besucht und die Ausstellung oder die eintreffenden Oldtimer bewundert. Den Besuchern zeigte sich eine umfangreiche Palette an klassischen Automobilen vom Youngtimer, an den sich viele noch aus ihrer Jugend erinnern konnten, bis hin zum Nachkriegsfahrzeug…

Der Automobilclub bedankt sich bei allen Helfern und Unterstützern für die erfolgreiche Durchführung der Veranstaltung. Es waren soviel hilfreiche Hände notwendig um dies zu ermöglichen.